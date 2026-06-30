Katar'dan ABD ve İran açıklaması: Doğrudan görüşme planlanıyor mu?

Katar Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in başkent Doha'da olduğunu, ancak heyetin İranlı yetkililerle doğrudan bir görüşme gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.
Sözcü el-Ensari, ABD heyetinin doğrudan temaslar yerine ara bulucularla toplantı yapacağını ifade etti. Görüşmelerin içeriğine değinen el-Ensari, tarafların ABD ile İran arasında kısa süre önce imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasındaki ilerlemeyi ele alacağını söyledi. El-Ensari ayrıca, anlaşma kapsamındaki İran'ın dondurulmuş 6 milyar dolarlık varlığının henüz Tahran'a aktarılmadığı bilgisini paylaştı.