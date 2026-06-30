Katar'dan ABD ve İran açıklaması: Doğrudan görüşme planlanıyor mu?

, haftalık basın toplantısında ABD ve İran arasındaki diplomasi trafiğine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. El-Ensari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in Doha'da bulunduğunu doğrulayarak, ABD heyetinin İranlı yetkililerle doğrudan bir araya gelmeyeceğini aktardı.

, haftalık basın toplantısında ABD ve İran arasındaki diplomasi trafiğine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi. El-Ensari, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in Doha'da bulunduğunu doğrulayarak, ABD heyetinin İranlı yetkililerle doğrudan bir araya gelmeyeceğini aktardı.

Sözcü el-Ensari, ABD heyetinin doğrudan temaslar yerine ara bulucularla toplantı yapacağını ifade etti. Görüşmelerin içeriğine değinen el-Ensari, tarafların ABD ile İran arasında kısa süre önce imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasındaki ilerlemeyi ele alacağını söyledi. El-Ensari ayrıca, anlaşma kapsamındaki İran'ın dondurulmuş 6 milyar dolarlık varlığının henüz Tahran'a aktarılmadığı bilgisini paylaştı.