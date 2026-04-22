ABD Başkanı Trump: İran'la ateşkesi uzattık

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asım Munir'in talebi üzerine İran'a yönelik olası bir saldırıyı askıya aldığını bildirdi. İran iç siyasetine ilişkin iddialarda da bulunan Trump, İran hükümetinin şu anda ‘ciddi şekilde bölünmüş’ olduğunu ve bu durumun kendileri için sürpriz olmadığını savundu. Trump, İranlı liderler ve temsilciler birleşerek ortak bir anlaşma teklifi sunana kadar askeri harekatı durdurduğunu ifade etti.