Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya ABD Başkanı Trump iddiaları sıralayıp FBIa yüklendi Ülkenin utanç kaynağı
AMERİKA

ABD Başkanı Trump'tan seçimlere yönelik bomba iddialar

ABD Başkanı Trump iddiaları sıralayıp FBI'a yüklendi: Ülkenin utanç kaynağı!

Seçimlerden bu yana ilk defa bir televizyon programına katılarak çok sayıda iddiayı gündeme getiren ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanlığı'nın seçimlerle ilgili bir araştırma başlatmadığını belirtirken, FBI’ın ise konu ile ilgili bu kadar ilgisiz olmasını ülkenin utanç kaynağı olarak yorumladı.

Haber Merkezi İHA
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Joe Biden’ı henüz seçilmiş başkan olarak tanımayan ABD Başkanı Donald Trump, “Bu seçimler sahtekarlık dolu” diyerek kendisine ait binlerce oyun Biden’ın hanesine yazıldığını iddia etti.

Seçimlerde kullanılan sistemlerin oyları İspanya ve Almanya’da sayıldığını da iddia eden Trump, kendisine karşı çalıştığını iddia ettiği ABD Başsavcısı John Durham’ın nerede olduğunu sordu.

ABD tarihinde bir ilk: Tamamı kadınlardan oluşan ekibini açıkladı
DÜNYA
ABD tarihinde bir ilk: Tamamı kadınlardan oluşan ekibini açıkladı
Trump FBI’ın konu ile bu kadar ilgisiz olması ile ilgili olarak “ülkenin utanç kaynağı” dedi.

DÜNYANIN GENELİNDEN İYİYİZ

ABD’de 13 milyondan fazla vaka ve 266 binden fazla insanın hayatını kaybetmiş olmasına rağmen Trump “Dünya’nın genelinden daha iyi durumdayız” dedi.
Işık hızı operasyonu sayesinde aşının bulunduğunu iddia eden Trump “insanların 5 yılda geliştirilemez dediği aşılar ile geldim” dedi.

İsrail’den küstah itiraf
DÜNYA
İsrail’den küstah itiraf

Paris’i yakan öfke
DÜNYA
Paris’i yakan öfke

Almanya Atina’nın suçlarına ortak
DÜNYA
Almanya Atina’nın suçlarına ortak
Abone Ol Google News
Ülkeninutanç kaynağı!

Ülkenin
utanç kaynağı!

​ABD Başkanı Trump iddiaları sıralayıp FBI'a yüklendi.
Bakan Kocayateşekkür ederim

"Bakan Koca'ya
teşekkür ederim"

​Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil için bakanlık uçak gönderdi.
Kadir Şeker kurtarmaya çalıştığı kadın için hapis yatıyor: O ise 900 gram uyuşturucuyla yakalandı

​Mustafa Sarıgül'ün ekibi harekete geçti..
Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.

​Kısıtlamada ceza kesilen kişi polis ekiplerini tehdit etti.

Kız arkadaşını bıçakladı

Kız arkadaşını bıçakladı

​Sosyal medyada yazdıkları ise pes dedirtti.

ABD tarihinde bir ilk

ABD tarihinde bir ilk

​Tamamı kadınlardan oluşan ekibini açıkladı.
Vatandaş<br>yollara döküldü

Vatandaş
yollara döküldü

Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
15 yıl sonra <br>aynı senaryo

15 yıl sonra
aynı senaryo

10 kişi Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi yendi.
Yeni skandal

Yeni skandal

​Almanya, Atina'nın suçlarına ortak olmuş.
Paris’i yakan öfke

Paris’i yakan öfke

​Halk Macron'un istifasını istiyor.
İsrailliler askerden kaçıyor

İsrailliler askerden kaçıyor

Psikolojik muafiyet haklarını kullanıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.