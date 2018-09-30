ABD Basra’dan çekildi

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Basra Konsolosluğu kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Nauert, "ABD'nin Bağdat elçiliği, Basra bölgesinde bulunanlara tam hizmet vermeye devam edecek" ifadesini kullandı. Irak Dışişleri Bakanlığı kararın üzüntüyle karşılandığını açıkladı. Bakan Pompeo da yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'taki çalışanlarına yönelik herhangi bir saldırıda İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade etti.