Dünya ABD Basradan çekildi
ORTADOĞU

ABD Basra’dan çekildi

ABD, 9 Temmuz'dan bu yana gösterilerle sarsılan Basra'dan çekiliyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın Basra şehrinde bulunan ABD Konsolosluk binasından artık hizmet verilmeyeceğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​ABD, gösterilerle sarsılan Basra'dan çekiliyor
​​ABD, gösterilerle sarsılan Basra'dan çekiliyor

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo'nun Basra Konsolosluğu kararına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Nauert, "ABD'nin Bağdat elçiliği, Basra bölgesinde bulunanlara tam hizmet vermeye devam edecek" ifadesini kullandı. Irak Dışişleri Bakanlığı kararın üzüntüyle karşılandığını açıkladı. Bakan Pompeo da yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'taki çalışanlarına yönelik herhangi bir saldırıda İran'ı sorumlu tutacaklarını ifade etti.

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