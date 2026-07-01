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ABD Büyükelçisinden Türkiye övgüsü: 'İnanılmaz derecede yetenekli bir müttefik'

ABD Büyükelçisinden Türkiye övgüsü: 'İnanılmaz derecede yetenekli bir müttefik'

22:391/07/2026, Çarşamba
AA
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ABD'nin NATO Büyükelçisi Whitaker, Türk savunma sanayisini örnek gösterdi
ABD'nin NATO Büyükelçisi Whitaker, Türk savunma sanayisini örnek gösterdi

ABD'li Temsilci Matthew Whitaker, Türkiye'nin savunma sanayisindeki kapasitesini överek, diğer müttefiklerin de benzer bir sanayi tabanına sahip olması gerektiğini söyledi. Türkiye'yi "inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik" olarak tanımlayan Whitaker, İzmir, İstanbul ve İncirlik ziyaretlerindeki izlenimlerini paylaştı.

ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, gelecek hafta Türkiye'de yapılacak NATO Zirvesi öncesi, Amerikan Fox News kanalına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin savunma sanayisi kapasitesinin diğer müttefikler için bir model teşkil etmesi gerektiğini belirten Whitaker,
"Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor."
ifadelerini kullandı.

"İnanılmaz derecede yetenekli bir müttefik"

Whitaker, bir ay önce Türkiye'de olduğunu belirterek, İzmir, İstanbul ve Adana'daki İncirlik Üssü'nü ziyaret ettiğine değindi.

Türkiye'yi
"inanılmaz derecede yetenekli bir müttefik"
olarak niteleyen Whitaker,
"NATO ittifakına ve aynı zamanda hem kendilerinin hem de müttefiklerinin güvenliğine ciddi şekilde bağlılar."
değerlendirmesinde bulundu.
Whitaker,
"Bu nedenle bu ilişkiyi güçlendirmeye devam etmeliyiz."
diye ekledi.


#ABD'nin NATO nezdinde Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker
#Savunma Sanayi
#Türkiye-NATO ilişkileri
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