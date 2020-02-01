Dünya ABD, Çinden gelen yabancıları ülkeye almıyor
AMERİKA

ABD, Çin'den gelen yabancıları ülkeye almıyor

ABD, Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ''acil durum'' ilan etti. Son iki hafta içinde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirildi. Son 14 gün içinde Çin'e seyahat etmiş ABD vatandaşlarını ise 14 gün karantinaya alınacak.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde ''acil durum'' ilan etti.

6 kişi tespit edildi

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, hızla yayılan yeni tip koronavirüsünün ABD'de 6 kişide tespit edilmesinin ardından ülke genelinde ''kamu sağlığı acil durumu'' ilan edildiğini duyurdu.

Son iki hafta içinde Çin'i ziyaret eden yabancıları kapsıyor

Son iki hafta içinde Çin'i ziyaret etmiş yabancı ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirildiğini de açıklayan Azar, yeni tip koronavirüs taşıma riski olan yabancı uyruklu vatandaşların ülkeye girişinin geçici olarak askıya alındığını söyledi.

14 gün karantinada kalacaklar

Son 14 gün içinde Çin'e seyahat etmiş ABD vatandaşlarına ise havalimanlarında virüs taraması yapılacağını belirten Azar, bu kişilerin 14 gün boyunca karantinaya alınacağını kaydetti.

Çin'i seyahat etmiş yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik seyahat yasağı pazar günü yerel saat ile 17:00'da yürürlüğe girecek.

Çin'e uçuşlar durdu

ABD, ayrıca salgın sonrasında Vuhan'da bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye etmiş, ABD'li hava yolu şirketleri Delta ve American Airlines, Çin uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

Koronavirüs nedir? Kaç kişi bu nedenle öldü?

  • Yeni tip koronavirüsü, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.
  • Çinli yetkililer birçok ülkeye yayılan virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

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