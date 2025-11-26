Yeni Şafak
ABD Çin'den ithal edilen 178 ürüne gümrük vergisi muafiyetini bir yıl süreyle uzattı

21:1526/11/2025, Çarşamba
AA
ABD yönetimi, Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının ardından 178 ürüne yönelik gümrük vergisi muafiyetini 10 Kasım 2026’ya kadar uzattı. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), muafiyet süresinin Trump’ın talimatıyla ve kamuoyundan alınan görüşler doğrultusunda uzatıldığını açıkladı.

ABD yönetimi, Çin'in teknoloji transferi, fikri mülkiyet ve inovasyona ilişkin uygulamalarına yönelik soruşturma kapsamında, 178 ürün için tanınan gümrük vergisi muafiyetini 10 Kasım 2026'ya kadar uzattı.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Çin'in teknoloji transferi, fikri mülkiyet ve inovasyona ilişkin eylem, politika ve uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tanınan muafiyet süresinin uzatıldığı belirtildi.

Daha önce, 178 muafiyetin süresinin 29 Kasım 2025'te sona ermesinin planlandığına işaret edilen açıklamada, bu tarihin 10 Kasım 2026'ya uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, muafiyet süresinin uzatımının, Beyaz Saray tarafından 1 Kasım'da duyurulan, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında varılan ticaret ve ekonomi anlaşmasını takiben geldiği vurgulandı.

Varılan anlaşma kapsamında, olası bir muafiyet uzatılmasına ilişkin kamuoyundan görüşler alındığı aktarılan açıklamada, Başkan'ın talimatı doğrultusunda, USTR'nin süre uzatımına gittiği ifade edildi.


