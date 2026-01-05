Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD çocuk aşılarını azaltıyor: Sağlık Bakanlığı daha az dozda önerecek

ABD çocuk aşılarını azaltıyor: Sağlık Bakanlığı daha az dozda önerecek

23:595/01/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Sağlık Bakanlığı'na çocukluk evresi aşı takviminin gözden geçirilmesi talimatı vermişti.
ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Sağlık Bakanlığı'na çocukluk evresi aşı takviminin gözden geçirilmesi talimatı vermişti.

ABD Sağlık Bakanlığı, çocukluk çağı aşı takviminin gözden geçirileceğini ve mevcut uygulamaya kıyasla daha az dozda aşı önerileceğini açıkladı. Açıklamada, bazı aşılar için mevcut önerilerin süreceği, menenjit ve bazı enfeksiyonlara yönelik aşı tavsiyelerinin azaltılacağı, bazı aşıların ise ortak klinik kararla uygulanacağı belirtildi.

ABD Sağlık Bakanlığı, çocukluk çağı aşı takviminin elden geçirileceğini ve daha az dozda aşı önerileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ABD'de çocuklar için mevcut uygulamaya göre daha az aşı önerileceği belirtildi.

Açıklamada, kızamık, kabakulak, su çiçeği ve çocuk felci gibi hastalıklara karşı yapılan aşılarla ilgili mevcut önerilerin sürdürüleceği, ancak menenjit, solunum sinsityal virüsü, hepatit A ve hepatit B'ye karşı aşılama önerilerinin azaltılacağı aktarıldı.

Soğuk algınlığı, Kovid-29 ve rotavirüs aşılarının yapılması konusunda "ortak klinik kararı" esasına dayanılacağı kaydedilen açıklamada, ülkedeki tüm sigorta şirketlerinin bu aşıları "herhangi bir ek ücret talep etmeden" karşılamaya devam edeceği vurgulandı.

Aşı karşıtı söylemleriyle bilinen ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy, göreve geldikten sonra daha önce atanan Aşı Uygulamaları Danışma Komitesi'nin tüm üyelerini görevden almış ve yerine yeni bir ekip oluşturmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Sağlık Bakanlığı'na çocukluk evresi aşı takviminin gözden geçirilmesi talimatı vermişti.


#ABD
#Sağlık Bakanlığı
#çocuk aşıları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Temettü takvimi Ocak 2026: Bu ay temettü verecek hisseler ve ödeme tarihleri belli oldu