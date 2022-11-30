ABD: DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu. CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ekim ortasında ölümü, DEAŞ'a bir başka darbe vurdu" ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin ölümünden sonra DEAŞ'ın başına geçen Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin de öldürüldüğünü açıkladı.
CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ekim ortasında ölümü, DEAŞ'a bir başka darbe vurdu. Bu operasyon, Suriye Özgür Ordusu tarafından Suriye'nin Dar'a vilayetinde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
Buccino, DEAŞ'ın bölge için bir tehdit olmaya devam ettiğini ve örgütün kalıcı olarak yenilgisine odaklandıklarını belirtti.
DEAŞ ile mücadele koalisyonunun bu saldırıda rolünün ne olduğu bilinmiyor.
ABD kuvvetleri, Irak, Suriye, Ürdün sınırının birleştiği El-Tanıf bölgesinde Mugavvir Et-Tavra adlı bir muhalif grupla işbirliği yapıyor.
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Grup yakın zaman önce ismini "Suriye Özgür Ordusu" olarak değiştirmişti.
DEAŞ'ın ilk lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise şubatta ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü.
İngiltere merkezli Reuters, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. Reuters aynı zamanda, Örgüt kaynaklarına dayandırılan habere göre; teröristler yeni liderinin Ebu'l-Hüseyni'l-Hüseyni'l-Kuraşi olduğunu açıklamıştı.