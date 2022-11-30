Dünya ABD DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü
ORTADOĞU

ABD: DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu. CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ekim ortasında ölümü, DEAŞ'a bir başka darbe vurdu" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Reuters
ABD: DEAŞ lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü
Terörist Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi'nin ölümünden sonra DEAŞ'ın başına geçen Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin de öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino, yaptığı yazılı açıklamada, "Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin ekim ortasında ölümü, DEAŞ'a bir başka darbe vurdu. Bu operasyon, Suriye Özgür Ordusu tarafından Suriye'nin Dar'a vilayetinde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Buccino, DEAŞ'ın bölge için bir tehdit olmaya devam ettiğini ve örgütün kalıcı olarak yenilgisine odaklandıklarını belirtti.

DEAŞ Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul edip yeni elebaşını açıkladı
FOTOĞRAF 12
Title
Terör örgütü DEAŞ, elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşinin öldürüldüğünü kabul ederek, yeni terörist elebaşını seçtiğini duyurdu.
Title
Telegramda DEAŞ terör örgütüne yakın kanallarından yayımlanan ses kaydında, terör örgütü elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşinin öldürüldüğü belirtildi.
Title
Ses kaydında, Kureyşinin yerine Ebu Hasan el Haşimi el Kureşinin seçildiği duyuruldu.
Title
ABD Özel Kuvvetlerinin Ekim 2019da gerçekleştirdiği operasyonunda öldürülen Ebubekir el-Bağdadinin yerine seçildiği duyurulan DEAŞ elebaşı Kureyşinin, 3 Şubatta ABD güçlerince İdlib ilinde düzenlenen operasyonda öldüğü açıklanmıştı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
DEAŞ Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul edip yeni elebaşını açıkladı
Terör örgütü DEAŞ, elebaşları Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü kabul etti. Örgüt, yeni elebaşının Ebu Hasan El Haşimi El Kureşi olduğu açıkladı.

  • DEAŞ ile mücadele koalisyonunun bu saldırıda rolünün ne olduğu bilinmiyor.

ABD kuvvetleri, Irak, Suriye, Ürdün sınırının birleştiği El-Tanıf bölgesinde Mugavvir Et-Tavra adlı bir muhalif grupla işbirliği yapıyor.

Grup yakın zaman önce ismini "Suriye Özgür Ordusu" olarak değiştirmişti.

DEAŞ'ın ilk lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise şubatta ABD özel kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü.

  • İngiltere merkezli Reuters, terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu el-Hassan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu. Reuters aynı zamanda, Örgüt kaynaklarına dayandırılan habere göre; teröristler yeni liderinin Ebu'l-Hüseyni'l-Hüseyni'l-Kuraşi olduğunu açıklamıştı.

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
OYNAT 00:20
Kırıkkale'de DEAŞ operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu bir şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmada, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunduğu öne sürülen Irak uyruklu D.M.H.H'yi (29) operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan, DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla yakalanan Suriye uyruklu A.A'nın da (30) sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Meksikaya galibiyet yetmedi

Meksika'ya galibiyet yetmedi

Suudi Arabistan ve Meksika Dünya Kupası'na veda etti.
Birlikte turladılar

Birlikte turladılar

Arjantin ve Polonya son 16 turuna yükseldi.
Mehmet Ali Ilıcak: Annem FETÖye sempati beslemiş olabilir ama FETÖcü değil

​Cumhurbaşkanı Erdoğan iki bakanı kabul etti
19 kişi tutuklandı

19 kişi tutuklandı

Derbide çıkan olaylar nedeniyle 28 kişi adliyeye sevk edilmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.