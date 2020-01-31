ABD Dışişleri Bakanlığından 'Çin'e gitmeyin' uyarısı

Donmuş suya düşen genç kız güçlükle kurtarıldı

ABD'nin Michigan eyaletinde rıhtımda balık tutan genç kız aniden dengesini kaybederek donmuş suya düştü. Polisin hızlı hareket etmesi sayesinde genç kız sudan çıkartıldı. Yaklaşık olarak 15 dakika suyun içinde kalan genç kızın tüm vücudu uyuştuğu için uzun süre sudan çıkarmak için uğraştılar.