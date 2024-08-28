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Dünya

ABD gönderdi: Nijerya'ya 10 bin doz M çiçeği aşısı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'ya, M çiçeği virüsü (mpox) ile mücadele kapsamında ABD'nin gönderdiği 10 bin doz M çiçeği aşısı ulaştı.

07:21 - 28/08/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) aracılığıyla gönderilen 10 bin doz Jynneos aşısı, başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.

Teslim törenine, ABD'nin Abuja Büyükelçisi Richard Mills, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Daimi Sekreteri Daju Kachillom'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

ABD'nin Abuja Büyükelçisi Mills, yaptığı açıklamada, aşıların Nijerya hükümetinin mevcut mpox salgınına müdahalesini destekleyeceğini belirtti.

Nijerya'da bu yıl, 39 M çiçeği vakası tespit edilmişti.

Nijerya hükümeti, M çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlamıştı.

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmişti.

Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü, fare ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.



#M çiçeği
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#ABD
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#mpox
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