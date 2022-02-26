Dünya ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrova yaptırım
AMERİKA

ABD Hazine Bakanlığı'ndan Putin ve Lavrov'a yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin yaptırım listesine alındığını duyurdu. Putin ve Lavrov'un yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Genelkurmay Başkanı Gerasimov'a da yaptırım uygulanacak

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Haber Merkezi AA
ABD Hazine Bakanlığından Putin ve Lavrova yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla koordineli olarak, Ukrayna'ya yönelik saldırının "mimarlarına" yaptırım uyguladığı kaydedildi.

Alınan yaptırım kararlarının Rusya'ya benzeri görülmemiş diplomatik ve ekonomik maliyetler yüklediğine işaret edilen açıklamada, bunların Rusya'yı finansal sistemden ve uluslararası toplumdan daha da izole ettiği aktarıldı.

PUTİN VE LAVROV DOĞRUDAN SORUMLU

Açıklamada, "Başkan Putin ve Bakan Lavrov, Rusya'nın demokratik egemen bir devlet olan Ukrayna'yı sebepsiz ve hukuksuz bir şekilde işgal etmesinden doğrudan sorumludur." değerlendirmesi yer aldı.

PUTİN, DESPOTLARI İÇEREN GRUBA KATILDI

Hazine'nin bir devlet başkanını yaptırım listesine almasının "son derece nadir" olduğu belirtilen açıklamada, Putin'in Kim Jong Un, Aleksandr Lukaşenko ve Beşar Esed gibi "despotları" içeren küçük bir gruba katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Putin ve Lavrov'un yanı sıra Rusya Güvenlik Konseyi'nin 11 üyesinin de yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, yaptırım uygulanacak üyeler arasında Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Dış İstihbarat Teşkilatı Direktörü Sergei Naryshkin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi Direktörü Alexander Bortnikov gibi isimlerin yer aldığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov'a yaptırım uygulayacağı belirtilen açıklamada, yaptırım listesine alınan isimlerin ABD'de veya ABD'li kişilerin mülkiyeti ya da kontrolündeki tüm varlıklarına bloke koyulacağı kaydedildi.

HAZİNE BAKANI YELLEN: ABD PUTİN'E MALİYET YÜKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin Ukrayna halkına yönelik vahşi ve sebepsiz saldırılar nedeniyle Putin'e maliyet yüklemeye devam ettiğini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı için "ciddi" bir ekonomik ve diplomatik bedel ödemesini sağlamak için ABD'nin uluslararası müttefikleriyle birleştiğini vurgulayan Yellen, "Gerekirse, dünya sahnesindeki korkunç davranışı nedeniyle Rusya'ya daha fazla maliyet yüklemeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

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