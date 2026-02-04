Yeni Şafak
ABD ile İran arasında 'füze' krizi: Görüşme başlamadan tartışmalar alevlendi

ABD ile İran arasında 'füze' krizi: Görüşme başlamadan tartışmalar alevlendi

19:154/02/2026, Çarşamba
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri konusunda halen çalıştıklarını belirterek, müzakerelerin anlamlı bir noktaya ulaşabilmesi için 'balistik füze konusunu' da içermesi gerektiğini ifade etti. İranlı kaynaklar ise Umman'da yapılacağını belirttiği görüşmelerde, sadece nükleer silahlar hakkında konuşulacağını, füze programının konuşulmayacağını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
