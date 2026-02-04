ABD ile İran arasında 'füze' krizi: Görüşme başlamadan tartışmalar alevlendi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile yapılacak görüşmelerin yeri konusunda halen çalıştıklarını belirterek, müzakerelerin anlamlı bir noktaya ulaşabilmesi için 'balistik füze konusunu' da içermesi gerektiğini ifade etti. İranlı kaynaklar ise Umman'da yapılacağını belirttiği görüşmelerde, sadece nükleer silahlar hakkında konuşulacağını, füze programının konuşulmayacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
