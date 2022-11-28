Dünya ABD ile kızışan uzay yarışı Çin mürettebat gönderiyor
ASYA

ABD ile kızışan uzay yarışı: Çin mürettebat gönderiyor

ABD ile Çin arasındaki rekabetin artmasının ardından, tamamlanmak üzere olan uzay istasyonuna Çin, üç kişilik yeni bir mürettebat göndermek için hazırlıklara başladı.

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​ABD ile kızışan uzay yarışı: Çin mürettebat gönderiyor
Çin Uzay İstasyonu

Çin'in uzay ajansı, Shenzhou-15 misyonunun 29 Kasım Salı gecesi Gobi Çölü'nün kenarındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden kalkacağını söyledi.

AP'ye göre Ajans yetkilisi Ji Qiming verdiği demeçte, ''Fei Junlong komutasındaki ve Deng Qingming ile Zhang Lu mürettebatındaki altı aylık görev, Çin'in uzay istasyonunun inşaat aşamasındaki son görev olacak'' ifadelerini kullandı.

Çin Uzay İstasyonu'nun üçüncü ve son modülü, bu ayın başlarında istasyona kenetlendi ve bu, yörüngede sürekli bir mürettebat varlığını sürdürmek için on yıldan fazla süren bir çabanın son adımlarından biri oldu.

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