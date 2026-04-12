ABD-İran temasları çıkmaza girdi: ABD heyeti Pakistan’dan ayrıldı

07:1512/04/2026, Pazar
IHA
Müzakereler sonuçsuz kaldı, ABD heyeti Pakistan’ı terk etti.
ABD Başkan Yardımcısı James David Vance liderliğindeki ABD heyeti, İran’la yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine Pakistan’dan ayrıldı.

ABD ile İran’ın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürüttüğü müzakereler resmen sona erdi.

ABD basınında yer alan haberlere göre; ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump’ın damadı ile eski başdanışmanı Jared Kushner, yerel saatle 07:08 sıralarında "Air Force 2" uçağına binerek Pakistan’dan ayrıldı.

"Anlaşmaya varamadık"

Vance, İran’la anlaşmaya varamadıklarını açıklamıştı

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada,

İran’la Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yürütülen 21 saatlik müzakerelerden sonuç alınamadığını belirterek,
"İran’la bir anlaşmaya varamadık. Sonuç olarak, bir anlaşmaya varamadan ABD’ye geri dönüyoruz"
ifadelerini kullanmıştı. Vance,
"Buradan çok basit bir teklifle, yani nihai ve en iyi teklifimiz olan bir uzlaşma önerisiyle ayrılıyoruz. İranlıların bunu kabul edip etmediğini göreceğiz"
demişti.


