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Dünya

ABD İsrail'i ikna etmeye çalışıyor

Katil ABD ile soykırımcı İsrail arasında dün gece telefon görüşmeleri yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli bakanlar ile görüşerek İsrail'i ateşkes imzalamaya davet etti. Blinken, ateşkes anlaşması yapılmasının hem bölgedeki normalleşme adımlarına hem de İsrail'in 'uzun vadeli güvenlik çıkarlarına' hizmet edeceğini belirtti.

Semih Kara
10:33 - 3/06/2024 Monday
Güncelleme: 11:42 - 3/06/2024 Monday
Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (solda,) İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant (sağ yukarıda) ve İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz (sağ altta).
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (solda,) İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant (sağ yukarıda) ve İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz (sağ altta).

Soykırım destekçisi ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün gece katil İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, imzalanması beklenen ateşkes anlaşması ve rehinelerin serbest bırakılması konularının üstünde duruldu.


Yerinden edilmiş Gazzeliler.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yapılacak olan anlaşmanın, İsrail'in Orta Doğu'daki normalleşme adımlarına da olumlu yönde etki edeceğini belirterek İsrail'i ateşkes anlaşması imzalamaya teşvik etti.



Topun artık Hamas'ta olduğunu ifade eden Blinken, imzalanacak olan ateşkesin
İsrail'in uzun vadeli güvenlik çıkarlarına
hizmet edeceğini belirtti.
#ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
#İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
#Benny Gantz
#Ateşkes
#Hamas
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