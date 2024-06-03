ABD İsrail'i ikna etmeye çalışıyor

Soykırım destekçisi ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün gece katil İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, imzalanması beklenen ateşkes anlaşması ve rehinelerin serbest bırakılması konularının üstünde duruldu.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, yapılacak olan anlaşmanın, İsrail'in Orta Doğu'daki normalleşme adımlarına da olumlu yönde etki edeceğini belirterek İsrail'i ateşkes anlaşması imzalamaya teşvik etti.