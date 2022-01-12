ABD jeopolitik fiyaskodan desteğini çekti: Atina'da hayal kırıklığı mevcut

Yunan basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD'nin, Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattına ilişkin çekincelerini gayriresmi bir yazı ile (non paper) Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilettiği bildirildi. ABD'nin dile getirdiği çekinceler arasında projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması ve çevresel hassasiyetlere uzak olması gösterildi.

Konuya ilişkin haberlerde, Washington'ın Yunanistan'a gönderdiği yazıda, projenin Türkiye ile bölgede gerginliğe neden olduğuna da dikkat çekildiği ifade edildi. ABD'nin ilgisinin bölgedeki elektrik temelli projelere kaydığı belirtilerek, ABD'nin bölgedeki diğer ortak projeleri desteklemeye devam edeceği ileri sürüldü.

Kathimerini gazetesinin haberinde, projenin ekonomik açıdan sürdürülebilirliğine ilişkin şüphelerin daha önce de dile getirildiğine dikkat çekilerek, "EastMed boru hattının sürdürülebilirliğinden şüphe etmek diplomatik alanda Ankara'nın üzerinden bir baskı unsurunu azaltmaktır ve (Güney) Lefkoşa'yı enerji alanındaki taktiğini yeniden belirlemek zorunda bırakır." yorumuna yer verildi.

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Gazetede yer verilen enerji uzmanı Mihail Mirianthis'e ait yorumda ise "bu ani hareketin" Yunanistan ve ABD arasında 2021'de imzalanan Karşılıklı Savunma İş birliği Anlaşması'na ilişkin soru işaretleri doğurduğu ifade edilerek, sadece Yunanistan'ın değil, İsrail ve GKRY'nin de enerji ve diğer alanlardaki çıkarlarının etkilendiği kaydedildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü projenin geleceğinde piyasanın belirleyici olacağını söylemişti

Gazetecilerin konuya ilişkin sorunlarını yanıtlayan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Doğu Akdeniz Boru Hattı projesine ilişkin nihai kararda pazarın belirleyici olacağını söylemişti. Yunanistan'ın bu projede üretici olmadığını vurgulayan İkonomu, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz boru hattından bağımsız bir şekilde de önemli bir enerji kavşağı olabileceğini savunmuştu.

EastMed Anlaşması Ankara'nın tepkisine neden olmuştu

Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a, oradan da İtalya'ya ulaştırılmasını hedefleyen "EastMed" projesine ilişkin anlaşma, Atina'da Ocak 2020'de düzenlenen bir törenle Yunanistan, İsrail ve GKRY arasında imzalanmıştı.

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Dönemin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Ankara'nın projeye olan tepkisini "Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi ve Kıbrıs Adası'nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır." sözleri ile ifade etmişti.

FOTOĞRAF 29 Türkiye'nin savunmada peş peşe attığı adımlar Yunan tarafında endişeye yol açıyor. Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerinin artması ile iki ülke arasında ilişkiler gerginleşirken, Türk savunma şirketlerinin ortaya koyduğu ürünler ise komşunun gündeminden düşmüyor. Savunma alanındaki Türk ürünleri neredeyse her hafta ülkenin önde gelen medya kuruluşlarında ekrana ve sayfalara taşınarak Yunan tarafının endişeleri dile getiriliyor. Komşuda tedirginliğe yol açan söz konusu silah ve araçların başında ise Türkiye'nin bu alanda rakiplerine parmak ısırttığı insansız hava araçları geliyor. Türkiye'nin Bayraktar TB2, Akıncı TİHA, Aksungur ve Anka SİHA gibi birbirinden farklı özellik ve kabiliyetlere sahip 10'dan fazla insansız hava aracı bulunuyor. 60 saatlik havada kalma süresi ile rekor kıran Türk insansız hava araçları farklı menzil ve etki güçlerine sahip çok sayıda füze ile düşman hedeflerinin de kabusu oluyor. Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, olası bir savaş durumunda Türkiye'nin AKINCI TİHA ve Anka SİHA'lar ile Yunan gemilerini imha edeceğini söyledi. Yunan Donanması'nın Türkiye'ye karşı yetersiz kalmasından dert yanan Theodoratos, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin son yıllarda envanterine çok sayıda SİHA'yı dahil ettiğini de hatırlattı. 30 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vuran Aksungur SİHA'nın özelliklerini duyan bir başka Yunan spikeri ise canlı yayında \"Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor. Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli. Onları daha dikkatlice izlemeliyiz\" yorumunda bulundu. İHA ve SİHA'lar kadar Yunan tarafını tedirgin eden bir diğer alan ise Türk savunma şirketlerinin ortaya koyduğu uzun menzilli füzeler.. Bu alanda öne çıkan ATMACA, KAAN ve BORA gibi füzelerin menzili neredeyse 300 km'ye kadar çıkıyor.<br>Savunmada kritik rol oynayan kara, deniz ve havadan atılan füzeler ile dışarıya olan gereksinim de sıfıra indirgeniyor. Uzun menzilli füze KAAN'ın Sinop'ta gerçekleştirilen deneme testini \"Türkiye, Atina'yı vuracak güce ulaştı\" başlığıyla servis eden Yunan medyası, Atmaca Gemisavar Füze Sistemi'ne yönelik ise ''Türkler donanmanın etkisini arttıracak, ulusal seviyede daha çok bağımsızlık kazanacaklar” ifadelerini kullandı. Yunan basını ve Yunan TV'leri 280 km menzilli Bora füzesinin Yunanistan'ın ortalarını vurabilecek kapasitede olduğunu da duyurdu. Yunanistan'ın savunma harcamalarının yükseltilmesini teklif etmeye sebep olan pek çok savunma sanayii gelişimi kalemlerinden biri de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen ve inşası devam eden ADA Sınıfı korvet ve İstanbul Sınıfı fırkateynler olarak öne çıkıyor. Donanmanın gücüne güç katacak çok sayıda korvet ve fırkateynin teslimatı gerçekleştirilirken sıra ise Türkiye’nin ilk modern ve yerli “muhrip” gemisi olacak olan TF-2000'ne geldi. Çok yakında ihaleye çıkılarak üretimine başlanacak TF-2000 projesi bünyesinde birçok yeniliği barındırıp Türk donanmasının gücüne güç katacak. Öte yandan çalışmaları tamamlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu ise bu yıl göreve başlıyor. F-35 krizinin ardından 232 metre uzunluğundaki dev geminin SİHA’larla donatılması için de çalışmalar yürütülüyor. Türkiye'nin deniz üzerinde yakaladığı başarı karşısında paniğe kapılan Yunan medyası ise “SİHA’larla donatılmış Türk amiral gemisinin Doğu Akdeniz’deki kabiliyetleri göz ardı edilemez. Geniş deniz alanlarını izleyebilir veya amfibi operasyonları destekleyebilir” ifadeleri kullanıldı. Dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyan; yerli ve milli imkanlarla üretilen insansız deniz aracı ULAQ-SİDA da dost ve müttefik deniz kuvvetlerinin ilgi odağı haline gelmiş durumda. 400 kilometre menzile sahip muharip silahlı insansız deniz aracı, deniz üzerinde 65 kilometre hıza çıkabiliyor. Ayrıca bu silahlı insansız deniz Aracı yerli ve milli mühimmatları da başarılı bir şekilde kullanabiliyor. Türkiye’de insansız sistemler alanında yeni bir heyecan oluşturan ULAQ SİDA, Yunanistan’ı da endişelendirmişe benziyor. Ulusal savunma sanayisi zayıf olan Yunanistan, bu alandaki eksikliğini Birleşik Arap Emirlikleri’nden The Milanion İnsansız Deniz Aracı alarak gidermeyi planlıyor.<br>ULAQ'a haberlerinde geniş yer veren Yunan basını ise, \"Türkiye Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ni yerli SİDA'larla dolduruyor\" yorumunda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır sınıf taarruz helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen ATAK 2 de komşunun radarında.. Yunanistan'ın savunma sanayi haber portalı \"defence-point\", ATAK 2'nin IDEF'te sergilenmesini sayfalarına taşıdı. Yunanistan'ın savunma sanayi haber portalı \"defence-point\", ATAK 2'nin IDEF'te sergilenmesini sayfalarına taşıdı. Haberi okuyucularına, \"Yeni Türk tehdidi IDEF'te sergilendi... Ağır Sınıf Muharebe Helikopteri\" başlığıyla aktaran haber sitesi, ATAK 2'nin, zorlu ortamlarda görev yapabilecek yeteneklere sahip olduğunu ve ATAK'tan daha büyük bir silah yükünü taşıyabileceğini belirtti. Karanlık sularda sessizliği ve atış gücüyle düşmana korku, dosta güven veren denizaltılar da Yunanistan'ı tedirgin ediyor. Türkiye Havadan Bağımsız Tahrik Sistemine sahip altı adet U 214 Sınıfı denizaltı gemisi için üretime başlandı. Denizaltılar gelecek yıldan itibaren 2027 yılına kadar peş peşe denize indirilecek. Sessiz seyir yapma kabiliyetiyle dikkat çeken Reis sınıfı denizaltılar, 27 kişilik mürettebat kapasitesi ile 21 gün boyunca kesintisiz denizaltında hareket edebiliyor. Seri üretimine başlanan Atmaca milli gemisavar füzesinin denizaltı versiyonu da Reis sınıfı denizaltılarda kullanılacak. İngiliz Economist dergisi Türkiye'nin Reis Sınıfı denizaltılar ile Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük elde ettiğini yazarken, Yunan yetkililer ise Almanya'ya söz konusu denizaltıların Türkiye'ye satılmaması için çağrıda bulundu. Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri güç dengesini analiz eden Yunan araştırma merkezi ise Türkiye'nin yurt dışında bulunan 40 bin askerini ciddi bir sorun olarak nitelendirerek gelinen noktayı gözler önüne serdi.<br>Ankara'nın belirleyici bir sayısal üstünlüğe sahip olduğu vurgulanan raporda, Türkiye'nin istikrarlı bir şekilde silahlandığı ve özellikle deniz ağını genişlettiği belirtildi.<br>Raporda, uçak gemileri, korvetler, fırkateynler, helikopterler, insansız hava araçlarındaki sayısal artışın Türkiye'ye jeopolitik avantaj sağladığı da ifade edildi.<br> Ege ve Akdeniz'de dengeleri değiştirecek yerli silah ve araçlar İnsansız hava ve deniz araçları, uzun menzilli füzeler, üstün özelliklere sahip savaş gemileri, 21 gün kesintisiz su altında giden denizaltılar dosta güven düşmana korku salıyor. Atılan adımlar ve ortaya konulan yerli ürünler ile Türkiye bölgesinde ciddi jeopolitik üstünlüğü de ele geçirmiş durumda. İşte Ege ve Akdeniz'de dengeleri değiştirecek yerli silah ve araçlar...



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