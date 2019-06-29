Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya ABD Kuzey Kore ile görüşmelere hazır
AMERİKA

ABD Güney Kore görüşmesi

ABD Kuzey Kore ile görüşmelere hazır

ABD Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, nükleer müzakerelerde "eş zamanlı ve paralel" ilerleme sağlamak için ABD'nin Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu iletti. Kuzey Kore Lideri Kim, en son 11 Haziran'da Trump'a mektup yollamıştı. Kuzey Kore basını, 23 Haziran'da, Kim'in, Trump'tan "çok güzel içerikli" bir mektup aldığını duyurmuştu.

Haber Merkezi AA
23 Haziran'da, Kim'in, Trump'tan &quot;çok güzel içerikli&quot; bir mektup aldığını duyurmuştu
23 Haziran'da, Kim'in, Trump'tan "çok güzel içerikli" bir mektup aldığını duyurmuştu

ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, ülkesinin, nükleer silahların yok edilmesi konusundaki müzakereleri ilerletmek için Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, ülkenin Kore Yarımadası ve güvenlik işleri özel temsilcisi Lee Do-hoon ile başkent Seul'de bir araya gelen Biegun, ABD'nin, nükleer müzakereleri "eş zamanlı ve paralel" bir şekilde ileriye taşımak için Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu bildirdi.

  • Bakanlığın açıklamasında, "Biegun, ABD’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki 12 Haziran Singapur Ortak Deklarasyonu'nda yer alan taahhütleri eş zamanlı ve paralel bir şekilde gerçekleştirmek için Kuzey ile yapıcı görüşmeler yapmaya hazır olduğunu tekrar teyit etti." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, hafta sonu Güney Kore'ye yapacağı ziyarete değinen Biegun, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Trump arasındaki görüşmenin, Kore Yarımadası’ndaki barış ve refah için önemli bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi.

Lee de, Trump ile Kim arasındaki kişisel mektup alışverişinden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen haftaki Pyongyang ziyaretinden bu yana, muhtemel bir diyaloğun yeniden başlatılması için olumlu sinyaller olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore Lideri Kim, en son 11 Haziran'da Trump'a mektup yollamıştı. Kuzey Kore basını, 23 Haziran'da, Kim'in, Trump'tan "çok güzel içerikli" bir mektup aldığını duyurmuştu.

Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya gelmiş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız olarak sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

REKLAM
Anlaşma bitti, olay teslimat sürecinde

Anlaşma bitti, olay teslimat sürecinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka'da basın toplantısı düzenledi.
Trump: Erdoğan çetin biri

Trump: Erdoğan çetin biri

Trump, G-20 Zirvesi'nde basın toplantısında konuştu.
Çarptığı kadınhayatını kaybetti

Çarptığı kadın
hayatını kaybetti

Kazanın ardından 'Arabam ne hale geldi' diye ağlamıştı.
Kazmayı alıp<br>tarlaya girdiler

Kazmayı alıp
tarlaya girdiler

Dönüm başına 10 bin lira para kazandıracak.
Türkiye'nin kararlılığını dile getirdi

Türkiye'nin kararlılığını dile getirdi

Cumhurbaşkanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama.
Merkez'den<br>sürpriz karar

Merkez'den
sürpriz karar

​1 Temmuz 2019'dan itibaren yürürlüğe girecek.
İcralık eden unutkanlık

İcralık eden unutkanlık

Mağdur olan kiracıya Yargıtay'dan kötü haber.
Suudi Arabistan<br>büyük bir alıcı

Suudi Arabistan
büyük bir alıcı

​Trump ve Prens Selman Osaka'da bir araya geldi.
Türkiye'ye adil davranılmadı

Türkiye'ye adil davranılmadı

Trump, Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadığını söyledi.
34 ile yağış uyarısı

34 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Tarihi günlere<br>şahit oluyoruz

Tarihi günlere
şahit oluyoruz

​Rakam yıl sonunda 50 milyonu rahat bulacak.
Aksama<br>söz konusu değil

Aksama
söz konusu değil

Erdoğan'dan kritik görüşme öncesi S-400 mesajı.
Satışa çıkardı

Satışa çıkardı

​Krizdeki Yunanistan'da dikkat çeken karar.
72 bin ret 6 bin iade

72 bin ret 6 bin iade

​OHAL Komisyonu yapılan başvuruların yüzde 61'ini sonuçlandırdı.
Cari açığa<br>ilaç ihracatçı

Cari açığa
ilaç ihracatçı

​Harvard Üniversitesi Profesörü Dante Roscini'den Türkiye'ye tavsiye.
ABD küstahlığı

ABD küstahlığı

Filistin'i bölmek isteyen ABD'den 'Filistin'e çalıştay suçlaması.
Oğlu da<br> yaptırım listesinde

Oğlu da
yaptırım listesinde

ABD, Maduro'nun oğlu Guerra'yı yaptırım listesine aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.