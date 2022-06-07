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AVRUPA

ABD: Kuzey Kore nükleer deneme yaparsa hızlı ve sert bir yanıt veririz

IAEA'nın 'Kuzey Kore nükleer silah testi yapabilir' iddiasının ardından, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Kuzey Kore'nin nükleer test yapması durumunda 'hızlı ve güçlü bir yanıt' vereceklerini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
​ABD: Kuzey Kore nükleer deneme yaparsa hızlı ve sert bir yanıt veririz
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Kuzey Kore'nin kısa menzilli balistik füze testlerinin hemen arından, Güney Kore ve ABD kuvvetleri, Güney Kore'nin doğu kıyısında karadan karaya sekiz füze ateşledi.

Öte yandan bu yıl çok sayıda füze fırlatan Kuzey Kore'nin 2017'den bu yana ilk kez yakında bir nükleer silah test edeceğine dair artan endişeler var.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), Kuzey Kore'nin Nükleer Bilimsel Araştırma Merkezi Yongbyon'daki ana nükleer tesisindeki kritik bölümleri genişletmek için çalışmalarına devam ettiğini ileri sürdü.

IAEA Başkanı Rafael Grossi, üç ayda bir düzenlenen kurul toplantısında yaptığı açıklamada, "Hafif su reaktörünün (LWR) yakınında, Nisan 2021'den bu yana yapım aşamasında olan yeni binanın tamamlandığını ve iki bitişik binada inşaatın başladığını gözlemledik." dedi.

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Ayrıca, Kuzey Kore'nin nükleer test sahası olan Punggye-ri'de, muhtemelen bir nükleer test için 'hazırlık' sayılabilecek bazı işaretlerin olduğu iddia edildi.

ABD'DEN TEHDİT: GÜÇLÜ YANIT VERİRİZ

Nükleer bir testin, BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olacağını belirten Grossi, olası bir testin ciddi endişe kaynağı olacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Salı günü Güney Koreli mevkidaşı Cho Hyun-dong ile Seul'de yaptığı görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeçte, Grossi'nin 'nükleer test' iddiasına yönelik açıklamalarda bulundu.

  • Sherman, buradaki konuşmasında, "Herhangi bir nükleer test BM Güvenlik Konseyi kararlarını tamamen ihlal eder. Böyle bir teste hızlı ve sert bir yanıt veririz." ifadelerini kullandı.

ABD'li diplomat, ABD yönetiminin görüşmelere açık olduğunu yineleyerek "Kuzey Kore'ye karşı düşmanca bir niyet beslemiyoruz. Pyongyang'ı istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı faaliyetlerini durdurmaya ve diplomasi yolunu seçmeye çağırmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Rusya'dan gözdağı: ABD'nin açıklamasından hemen sonra nükleer tatbikata başladı
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Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Stratejik Füze Kuvvetleri’nin Rusya'nın İvonovo Bölgesi'ndeki 100 kilometrelik bir alanda aktif tatbikata başladığı ifade edilerek, \"Stratejik Kuvvetler, füze sistemlerinin saha mevzilerine getirilmesi, 100 kilometre mesafeye kadar ilerleyiş yapılması, birimlerin saha mevzilerinde gelişmiş teçhizatında değişiklik yapılarak dağıtılması, kamuflaj ve muharebe güvenliği konuları üzerinde çalışıyor\" denildi.
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İlk kez 2007 yılında test edilen Rus yapımı Yars termonükleer kıtalararası balistik füzelerin yer alacağı tatbikata, yaklaşık bin personel ve 100'den fazla araç katılacak. Füze fırlatması yapılmayacak olan tatbikatta, devriye, füze sistemleri kurma ve saldırılara karşı koruma eğitimi yapılacak.<br>
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Kış eğitim döneminde füze birimlerinin 300'den fazla askeri tatbikat yaptığını belirten Bakanlık, yaz döneminde de stratejik füze birimlerinin 100'den fazla tatbikat yapacağını duyurdu.<br>
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Öte yandan Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrası 2 kez stratejik nükleer füzeler ile tatbikatlar gerçekleştirmiş, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuyla birlikte İskender stratejik füzeleri Finlandiya sınırına kaydırmıştı.<br>
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Kuzey Kore lideri Kim de dahil olmak üzere çok sayıda kişi, Kovid-19 salgınıyla ilgili endişelere rağmen üst düzey bir yetkilinin cenaze törenine katıldı.
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