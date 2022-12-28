Dünya ABD ordusunun hassas askeri sırları eBaydan çıktı
AMERİKA

ABD ordusunun hassas askeri sırları 'eBay'dan çıktı

ABD’ye ait son derece hassas askeri bilgiler, eBay’de satılan parmak izi ve iris taraması yapan biyometrik cihazın içinden çıktı. Cihazın içerisinden çıkan verilerin çoğunun Irak ve Afganistan'da olan kişilerin parmak izlerini, iris taramalarını, fotoğraflarını, isimlerini ve açıklamalarını içerdiği belirtiliyor.

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Haber Merkezi Diğer
ABD ordusunun hassas askeri sırları eBaydan çıktı
Marx, “ABD ordusunun verileri korumaya çalışmaması bile rahatsız edici" dedi.

The New York Times'ın haberine göre, alışveriş sitesi eBay'den parmak izi ve iris taraması yapmak için tasarlanan ayakkabı kutusu şeklindeki biyometrik cihazın içerisinden ABD’ye ait hassas askeri veriler çıktı.

Bu veriler, cihazı satın alan Alman araştırmacılar tarafından ortaya çıkarıldı.

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Biyometrik cihazın içerisinden çıkan verilerin çoğunun Irak ve Afganistan'da olan kişilerin parmak izlerini, iris taramalarını, fotoğraflarını, isimlerini ve açıklamalarını içerdiği belirtiliyor. Donanımhaber'de yer alan habere göre, rapordaki kişilerin birçoğu ABD ordusuyla çalıştı ve cihaz yanlış ellere geçerse bu kişiler hedef haline gelebilir.

Matthias Marx liderliğindeki Chaos Computer Club adlı bir grup araştırmacı, eBay'deki çoğu 200 doların altında olan cihazlardan altı tanesini satın aldı. Araştırmacıların bunu yapma nedeni ise Taliban'ın benzer ABD askeri biyometrik cihazlarına el koyduğunu belirten 2021 tarihli bir rapor. Bu nedenle araştırmacılar, buradaki biyometrik cihazın ABD ordusuna yardım eden kişiler hakkında onları riske atabilecek tanımlayıcı verilere sahip olup olmadıklarını görmek istedi.

'ABD VERİLERİ KORUMAYA ÇALIŞMIYOR'

Marx, NY Times'a“ABD ordusunun verileri korumaya çalışmaması bile rahatsız edici. Riski umursamadılar veya riski görmezden geldiler” dedi. ABD Savunma Bakanlığı basın sekreteri Brig, "Cihazlarda bulunan bilgileri incelemediğimiz için, bakanlık iddia edilen verilerin gerçekliğini doğrulayamıyor veya bu konuda başka bir yorum yapamıyor"ifadelerini kullandı.

Araştırmacı grup, bilgilerin hassasiyeti göz önüne alındığında, cihazlarda bulunan kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri silmeyi planlıyor. Başka bir araştırmacı, bu tür cihazlarda bulunan kişilerin kimliklerini değiştirseler bile güvende olmadıklarını ve ABD hükümeti tarafından onlara sığınma hakkı verilmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan bu cihazların satışa nasıl çıktığı ise gizemini koruyor.

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