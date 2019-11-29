Dünya ABD satıyor Çin izliyor
ASYA

ABD satıyor Çin izliyor

Pekin yönetiminin dijital izleme ve gözetleme ağına en büyük desteğin ABD’li şirketlerden olduğu ortaya çıktı. ABD’li teknoloji devlerinin, Çin’de devletin kontrolündeki gelişmiş gözetleme ve izleme ağlarının kurulması için milyarlarca dolarlık donanım ve yazılım satışı yaptığı, sermaye ve teknoloji desteği sağladığı belirtiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD menşeli şirketlerin, Çin’de ‘suça müdahale’ bahanesiyle son yıllarda yaygınlaşan dijital izleme ve gözetleme ağlarının belkemiğini oluşturan donanım ve teknolojilerin sağlanmasında kritik rol oynadığı ortaya çıktı. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, Amerikan teknoloji şirketleri, Çin’de devletin kontrolündeki bu ağların kurulması için milyarlarca dolarlık donanım ve yazılım satışı yaptı, sermaye ve teknoloji desteği sağladı. Bu sistemler, özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde Uygur Türklerine yönelik toplumsal baskı aracına dönüşüyor.

TEKNOLOJİ DEVİNE ÇİNLİ ORTAK

Amerikan teknoloji devi Hewlett Packard ile Çin’in New H3C Technologies (H3C) şirketi arasındaki ilişki, Amerikan şirketleri ile Çin’deki kitlesel izleme endüstrisi arasındaki bağları gösteren en çarpıcı örneklerden biri. Bilgi işlem, baskı sistemleri ve sayısal görüntüleme donanımları üreticisi Hewlett Packard, H3C’nin yüzde 49 hissesine sahip. H3C, Çin’in farklı kentlerinde güvenlik kurumlarına video kamera izleme ağı kontrol sistemleri ve bulut bilişim hizmetleri sağlıyor. Şirketin kendi pazarlama dökümanları bu müşterilerden birinin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Aksu kenti yönetimi olduğunu gösteriyor. Kamusal alanlarda geniş kamera takip ağına sahip kentte şüpheli görülen kişilerin “mesleki ve dil eğitim merkezi” olarak da bilinen kamplarda tutulduğu biliniyor.

PARÇA VE DONANIM SATIYOR

Amerikan şirketleri, Çin’in kitlesel izleme ve gözetleme endüstrisine parça ve donanım desteğiyle de katkı sağlıyor. Dünyanın en büyük güvenlik kamerası üreticisi olan Çinli Hikvision Digital şirketi, izleme ekipmanlarını Amerikan Seagate ve Western Digital’den tedarik ettiği disklerle paketleyerek satıyor. Kamu ihale kayıtları Hikvision Digital’in 2016’dan bu yana Sincan bölgesinde kamu kurumlarına 256 milyon dolarlık izleme sistemi sattığını gösteriyor. Satış yapılan yerler arasıdan bir “yeniden eğitim” kampı da var.

POLİSİ INTEL DONATIYOR

ABD’de Silikon Vadisi’nin en büyük şirketlerinden, mikro-çip devi Intel, hem yatırımcısı olduğu hem de donanım ve teknik çözümler sağladığı NetPosa adlı Çinli şirketle ülkedeki güvenlik pazarında önemli bir oyuncu durumunda. ABD’nin kara listesinde yer almayan şirket, aralarında Pekin ve Şanghay’ın olduğu 60 kadar Çin şehrinin emniyet müdürülüklerine ve Kamu Güvenliği Bakanlığına bulut tabanlı video işleme sistemleri ve izleme donanımlı araçlar temin ediyor. Intel’de NetPosa’ya tedarik ettiği mikro-çiplerle yapay zeka kullanan bu teknolojilerin etkin şekilde çalışmasına yardımcı oluyor.

8 ÇİNLİ ŞİRKET KARA LİSTEDE

Amerikan şirketlerinin Çin’deki kitlesel izleme ve gözetleme endüstrisiyle ilişkisi Trump yönetiminin ekimde, Çin’de kitlesel takip ve izleme ekipmanları üreten 8 Çin şirketini ihracat yaptırımları listesine almasıyla sorgulanmaya başlamıştı. ABD Ticaret Bakanlığı, bu şirketlerin “Çin’in Sincan’daki baskıcı uygulamalarına olanak sağlayarak insan hakları ihlallerinde rol oynadığı” için yaptırım listesine alındığını belirtmişti.

Yapay zekaya yatırım

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Kitlesel izleme sistemlerinin önemli bir parçasını da izleme verilerinin seçilmesi ve işlenmesini sağlayan yapay zeka yazılımları oluşturuyor. Amerikan çip üreticisi Qualcomm, 7,5 milyar dolar başlangıç sermayesiyle Çin’in ve dünyanın en büyük yapay zeka girişimi olan SenseTime şirketinin ilk ortaklarından biri oldu. Qalcomm’un halen şirkette kamuya açıklanmayan miktarda ortaklığı bulunuyor. SenseTime ABD hükmetinin kara listeye aldığı Çinli şirketler arasında yer almıştı.

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