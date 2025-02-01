ABD Savunma Bakanı Hegseth'in yaptığı ilk icraat: Bakanlık sosyal medya hesabından 'dövmeli' açıklama

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bakanlık makamından yaptığı ilk videolu açıklamada, ceketsiz ve dövmeleri görünecek şekilde gömleğinin kollarının kıvrılmış olması dikkat çekti.





Hegseth'in Kongre oylaması öncesi eleştirilen dövmelerini göstererek çektiği bir videolu açıklaması, bakanlığın sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yayınlandı.





Resmen göreve başlamasından sonra, Savunma Bakanlığı'ndaki makamından ilk kez videolu paylaşım yapan Hegseth, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleriyle ilgili açıklama yaparken, geriye kıvrılmış olan gömlek kolunun altından, "We the People" yazan dövmesi görünüyor.





Hegseth elindeki not kağıdını masaya koymasının ardından, "CENTCOM komutanı ve ortak kurmay başkanlarıyla" yaptığı telefon görüşmesini aktardı. Ancak bakanın söylediklerinden çok kolundaki dövmeler öne çıktı.





ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterilen Hegseth'in dövmeleri, kongre onay sürecinde eleştiri konusu olmuş, medyada geniş yer bulmuştu.





Hegseth'in vücudunda birçok mesaj içeren dövme bulunuyor

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Pete Hegseth'in vücudunun farklı yerlerine yaptırdığı dövmelerin fotoğrafları ve ne anlama geldiği ile ilgili haberler medyada geniş yer bulmuştu. Hegseth'in kongre onayı sonrası Pentagon'daki odasında çektiği video kaydında, alışıla geldiği üzere takım elbise giymek yerine, kolundaki dövmeler görünecek şekilde gömleğinin kollarını katlamayı tercih etti.





Sağ kolunda Amerikan Anayasası'nın da girişinde yer alan "We the People" (Biz Halkız) yazan Savunma Bakanı'nın, aynı kolunun iç kısmında ise içinden kılıç geçen bir haç dövmesi bulunuyor. Hemen yanında da İbranice "Yahveh" yazıyor. Bunun eski ahitte tanrının isimlerinden biri olduğu belirtiliyor. Hegseth'in aynı kolunda kolonyal dönemi simgeleyen yılan dövmesi bulunuyor.





Ancak ABD'nin en genç savunma bakanının vücudundaki dövmeler bununla da sınırlı değil. Hegseth'in göğsünde bir de Kudüs Haçı bulunuyor. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda yer alan bu dövmede sağ göğsü üzerindeki artı şeklinde bir haçın etrafında dört küçük haç görünüyor.





Hegseth'in pazusunda ise Hristiyanlar için bir savaş narası olarak kullanılan "Deus Vult" (Tanrı bunu istiyor) dövmesi var. Bu ayrıca Hegseth'in 2020 yılında yazdığı "Amerikan Haçlı Seferi: Özgür Kalma Mücadelemiz" adlı kitabın kapanış cümlesi.





ABD savunma bakanının sağ omuzunda askerken mensubu olduğu 187. piyade alayını logosu, hemen altında da ABD bayrağı ve bayrağın son çizgisi olarak çizilmiş bir m-4 piyade tüfeği resmedilmiş.





Senato onayını Başkan Yardımcısı Vance'ın oyuyla alabilmişti.

Senato'da 24 Ocak'ta yapılan ve 50-50'lik eşitlikle çoğunluğu elde edemeyen Hegseth'in imdadına, aynı zamanda ABD Senatosu Başkanı da olan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın oyu yetişti. Vance'nin oyu ile salt çoğunluğa ulaşan Hegseth, ertesi gün yemin ederek ABD Savunma Bakanı olarak göreve başlamıştı.





Eski asker ve Fox TV sunucusu Hegseth, Başkan Donald Trump tarafından savunma bakanlığına aday gösterildikten sonra pozisyona yeterli olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştu.





Ardından Hegseth'in işe alkol sorunu olduğu, işe pek çok kez sarhoş gittiği gibi iddialar çıkmıştı. Ayrıca ismi açıklanmayan bir kadına 2017'de California'daki bir otel odasında cinsel saldırıda bulunduğu gündeme gelmiş, Hegseth olayın "rızaya dayalı" yaşandığını savunurken, Senato'daki onay oturumunda söz konusu kadına mahkemede anlaşmayla 50 bin dolar ödediğini itiraf etmişti.



