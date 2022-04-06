Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya ABD şirketleri Türkiyeyi bölgesel bir merkez olarak görüyor
AMERİKA

ABD şirketleri Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, ABD'li şirketlerin Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak gördüğünü vurgulayarak, "Ticari ilişkilerde her iki taraf için de daha fazla büyümeye yer var." değerlendirmesinde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
ABD şirketleri Türkiyeyi bölgesel bir merkez olarak görüyor
Arşiv

Eadeh, ABD-Türkiye ticari ve ekonomik ilişkileri ile ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago'nun ziyaretinin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TİCARET HACMİ GEÇEN YIL YÜZDE 32 ARTTI

ABD ve Türkiye arasında güçlü ve büyüyen bir ekonomik ilişki olduğunu belirten Eadeh, geçen yıl ABD ile Türkiye'nin toplam ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 28 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

Eadeh, buna karşılık ABD'nin dünyanın geri kalanıyla olan ticaretinin söz konusu dönemde yalnızca yüzde 22 arttığına dikkati çekerek "Türk malları ABD pazarında giderek daha çekici bir hale geliyor. ABD, 2021'de Türk ihracatı için 2 numaralı pazardı." ifadesini kullandı.

Geçen yıl Türkiye'nin ABD'ye ihracatının yaklaşık yüzde 45'lik artışla 16 milyar dolara ulaştığını aktaran Eadeh, bu artışın Türkiye'nin en büyük 5 ticaret ortağı arasında kaydedilenlerin en yükseği olduğunu vurguladı.

"ŞİRKETLER TÜRKİYE'Yİ BÖLGESEL BİR MERKEZ OLARAK GÖRÜYOR"

Eadeh, ABD'nin Türkiye'nin en büyük 4. ticaret ortağı olduğunu ifade ederek "Ticari ilişkilerde her iki taraf için de daha fazla büyümeye yer var." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD şirketleri Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor." görüşünü paylaşan Eadeh, 2020'de ABD'nin Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım tutarının 5,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Eadeh, Türkiye'deki ABD'li şirketlerin 2019’da ülkede yaklaşık 60 bin kişiyi istihdam ettiğini belirterek "ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması'nı 4 Nisan'da başlatmaktan çok memnunuz. Lago'nun ekonomik iş birliği fırsatlarını görüşmek üzere bu kadar kısa sürede gerçekleştirdiği ziyaretine müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

ABD-Türkiye ikili ticaret hacmini genişletme hedefinin detaylarına ilişkin de Eadeh, Büyükelçilik yetkililerinin Türkiye'deki satışlarını ve yatırımlarını artırmak isteyen ABD'li şirketlerle düzenli görüştüğünü belirtti.

İhracat artışında ABD zirveyi bırakmıyor: 1,1 milyar doları aştı
EKONOMİ
İhracat artışında ABD zirveyi bırakmıyor: 1,1 milyar doları aştı

"YAKIN GELECEKTE DAHA FAZLA ENERJİ GÜVENLİĞİ İŞ BİRLİĞİ BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin son yıllarda enerji kaynaklarının güvenliğini ve çeşitliliğini iyileştirmede sağlam ilerleme kaydettiğine ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde lider olduğuna işaret eden Eadeh, şu ifadeleri kullandı:

"Son iki yılda Türkiye ile ortaklaşa 4'üncü enerji odaklı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bölgesel enerji gelişimi konusunda Türkiye ile yakın şekilde çalışıyoruz. 5 Nisan'da gerçekleştirilen ABD, Kazakistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın yer aldığı Avrasya Küçük Modüler Reaktör (SMR) Forumu'nda da olduğu gibi temiz ve yenilenebilir enerji üretim kaynaklarını geliştirmek için Türkiye ile ortaklık kurmaya kararlıyız. ABD, yakın gelecekte daha fazla enerji güvenliği iş birliğini bekliyor."

İklimlendirme sanayisinden tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatı
EKONOMİ
İklimlendirme sanayisinden tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatı
TVNET Semerkandda

TVNET Semerkand'da

İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olunuyor.
Yetiştirecek çırak bulamıyor

Yetiştirecek çırak bulamıyor

Dünyanın dört bir yanına elbise dikti.
Türkiyeye F-16 satışına onay

​ABD Dışişleri Bakanlığı: Çıkarlarımızla uyumlu.

Güven oylamasından kaçmak için 220 milyonluk ülkeyi belirsizliğe sürüklüyor.

Fatih'in emanetleri emin ellerde

Fatih'in emanetleri emin ellerde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Fatma Sultan Türbesi'ni restore ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekillerine seslendi.

​Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Ukrayna-Rusya' açıklaması.

Kimse yüzüne bakmıyor

Kimse yüzüne bakmıyor

​Dünya yıldızı hiçbir takımdan olumlu yanıt alamadı.

​MSB: Kefken açıklarında bulundu SAS timleri müdahale ediyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.