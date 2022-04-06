Eadeh, ABD-Türkiye ticari ve ekonomik ilişkileri ile ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago'nun ziyaretinin detaylarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TİCARET HACMİ GEÇEN YIL YÜZDE 32 ARTTI

ABD ve Türkiye arasında güçlü ve büyüyen bir ekonomik ilişki olduğunu belirten Eadeh, geçen yıl ABD ile Türkiye'nin toplam ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 32 artarak yaklaşık 28 milyar dolara ulaştığına işaret etti.

Eadeh, buna karşılık ABD'nin dünyanın geri kalanıyla olan ticaretinin söz konusu dönemde yalnızca yüzde 22 arttığına dikkati çekerek "Türk malları ABD pazarında giderek daha çekici bir hale geliyor. ABD, 2021'de Türk ihracatı için 2 numaralı pazardı." ifadesini kullandı.

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Geçen yıl Türkiye'nin ABD'ye ihracatının yaklaşık yüzde 45'lik artışla 16 milyar dolara ulaştığını aktaran Eadeh, bu artışın Türkiye'nin en büyük 5 ticaret ortağı arasında kaydedilenlerin en yükseği olduğunu vurguladı.

"ŞİRKETLER TÜRKİYE'Yİ BÖLGESEL BİR MERKEZ OLARAK GÖRÜYOR"

Eadeh, ABD'nin Türkiye'nin en büyük 4. ticaret ortağı olduğunu ifade ederek "Ticari ilişkilerde her iki taraf için de daha fazla büyümeye yer var." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD şirketleri Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor." görüşünü paylaşan Eadeh, 2020'de ABD'nin Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırım tutarının 5,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Eadeh, Türkiye'deki ABD'li şirketlerin 2019’da ülkede yaklaşık 60 bin kişiyi istihdam ettiğini belirterek "ABD-Türkiye Stratejik Mekanizması'nı 4 Nisan'da başlatmaktan çok memnunuz. Lago'nun ekonomik iş birliği fırsatlarını görüşmek üzere bu kadar kısa sürede gerçekleştirdiği ziyaretine müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

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ABD-Türkiye ikili ticaret hacmini genişletme hedefinin detaylarına ilişkin de Eadeh, Büyükelçilik yetkililerinin Türkiye'deki satışlarını ve yatırımlarını artırmak isteyen ABD'li şirketlerle düzenli görüştüğünü belirtti.

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"YAKIN GELECEKTE DAHA FAZLA ENERJİ GÜVENLİĞİ İŞ BİRLİĞİ BEKLİYORUZ"

Türkiye'nin son yıllarda enerji kaynaklarının güvenliğini ve çeşitliliğini iyileştirmede sağlam ilerleme kaydettiğine ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesinde lider olduğuna işaret eden Eadeh, şu ifadeleri kullandı:

"Son iki yılda Türkiye ile ortaklaşa 4'üncü enerji odaklı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bölgesel enerji gelişimi konusunda Türkiye ile yakın şekilde çalışıyoruz. 5 Nisan'da gerçekleştirilen ABD, Kazakistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'ın yer aldığı Avrasya Küçük Modüler Reaktör (SMR) Forumu'nda da olduğu gibi temiz ve yenilenebilir enerji üretim kaynaklarını geliştirmek için Türkiye ile ortaklık kurmaya kararlıyız. ABD, yakın gelecekte daha fazla enerji güvenliği iş birliğini bekliyor."

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