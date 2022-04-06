İklimlendirme sanayisinden tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8'lik artışla 22,7 milyar dolar olurken, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracatına ulaşıldı. İlk çeyrekteki ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 artarak 60,3 milyar dolara yükseldi.

İklimlendirme sanayisi de bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1 milyar 613 milyon dolarlık ihracat yaptı. Böylece tüm zamanların yüksek ilk çeyrek ihracatına ulaşılmış oldu.

Sektörün mart ayı ihracatı, yüzde 13,2 artışla 617 milyon 852 bin dolar seviyesine yükseldi.

AB ülkeleri iklimlendirme ihracatında da zirvede

Türkiye'nin dış ticaretteki en büyük partneri AB ülkeleri, bu yılın ilk çeyreğinde iklimlendirme sanayisi ihracatında da ilk sırada yer aldı. Sektörün ocak-mart döneminde AB ülkelerine ihracatı 809 milyon dolar seviyesinde kaydedildi.

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AB ülkelerini, 166 milyon dolarla Bağımsız Devletler Topluluğu, 163,4 milyon dolarla Orta Doğu ülkeleri, 163,1 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri ve 140 milyon dolarla Afrika ülkeleri izledi.

İklimlendirme sanayisi, bu yılın ilk çeyreğinde dünyanın dört bir yanındaki 182 ülkeye dış satım yaptı.

En çok ihracat Almanya'ya yapıldı

İklimlendirme sektörünün bu yılın ilk çeyreğinde en çok ihracat yaptığı ülke 174 milyon dolarla Almanya oldu.

Almanya'yı, 115 milyon dolarla İtalya, 103 milyon dolarla Birleşik Krallık, 77,2 milyon dolarla Fransa ve 72 milyon dolarla İspanya takip etti. En çok ihracat yapılan diğer ülkeler ise Romanya, Polonya, Irak, Mısır ve ABD olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye'nin sanayide üretim üssü olan şehirler, iklimlendirme sanayisinin ihracatında da ilk sıralarda yer aldı. İstanbul, 605 milyon dolarla ihracatta başı çekti. İstanbul'u, 198 milyon dolarla Manisa, 161 milyon dolarla Kocaeli, 132 milyon dolarla İzmir ve 108 milyon dolarla Bursa izledi.

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