ABD terörü korumaya devam edecek

Esed rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle Suriye'nin büyük çoğunluğu özgürlüğüne kavuşurken, kuzeydoğudaki verimli topraklarda ABD'nin desteğiyle terör örgütü PKK/PYD'nin işgali sürüyor. Türkiye, daha önce bir çok kez PKK/PYD'nin silah bırakıp liderlerinin Suriye'yi terk etmemesi halinde buraya müdahale edeceğini ilan etti. Buna karşılık, pazartesi günü görevi devr alacak yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ve özellikle PKK/PYD meselesine yaklaşımının nasıl olacağı, hâlâ net değil. Trump'ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Senatör Marco Rubio, dün ABD Kongresi'nde gerçekleştirilen oturumda provokatif açıklamalar yaptı.

PKK/PYD'Yİ KORUYACAĞIZ

Suriye'nin terör örgütü DEAŞ'ın üssü olmaması ve İran'ın Ortadoğu'daki azınlıkları kullanarak yeniden bölgenin istikrarını tehdit etmesinin önünün alınmasının herkesin çıkarına olacağına vurgu yapan Rubio, "Suriye'de 'DEAŞ'a karşı beraber mücadele ettikleri' terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeye devam edip etmeyecekleri" sorusuna, "Evet, kesinlikle" yanıtını verdi. Rubio, DEAŞ'ın geçiş sürecinde yeniden canlanmaması için PKK/YPG ile çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "YPG'yi terk etmeyeceğiz. Çünkü, aşırıcıları hapsederek bu hapishaneleri koruyan ortaklarımızı terk etmenin bedeli ağır olabilir. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a, en hızlı şekilde, ABD'deki yetki devri sürecini, mevcut anlaşmaları ihlal etmek için bir fırsat olarak görmemesi gerektiği yönünde mesaj vermek önemli" diye konuştu.

İRAN VE RUSYA'YA KAPTIRAMAYIZ

Marco Rubio, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin, hem Suriye hem de bölge için bir "fırsat" olduğunu dile getirdiği konuşmasında, "Eğer yeni yönetimle ilişkilerimizi doğru bir şekilde çalışmazsak, bu boşluğu düşmanlarımız olan Rusya ve İran -ki pragmatik hareket ediyorlar- doldurabilir" dedi. Suriye'deki yeni duruma ve bu ülkenin bölgedeki önemine vurgu yapan Rubio, "Suriye'de yeni bir geçiş durumu var. Suriye'ye yaklaşımımızı güncellemeliyiz. Zira bu ülkenin Lübnan, Gazze, İsrail ve Ortadoğu'nın tamamının istikrarına etkisi var" ifadelerini kullandı.

ŞAM'A YAPTIRIM SOPASI

Esed rejiminin devrilmesinin ardından ABD'nin daha önce rejime karşı uygulamaya koyduğu "Sezar yasası" kapsamında uyguladığı yaptırımları kaldırması için birçok ülke çağrı yaptı. Marco Rubio ise yaptırımlar konusunda da yeni bir yaklaşım geliştirerek, İran ile Rusya'nın Suriye'deki etkisinin azaldığı bir dönemde Suriye'deki geçiş sürecini ve yönetimi yakından izlediklerini, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) geçmişinin kendilerine pek güven vermediğini ancak ABD'nin ulusal çıkarlarına göre hareket edeceklerini aktardı. Rubio, mevcut durumda Sezar Yaptırımları'nın kaldırılabileceğine vurgu yaptığı konuşmasında, "Yaptırımlar, Esed rejiminin devrilmesinde önemli bir etki yaptı. Kısa süre önce yani bundan 3 ay önce bu yaptırımların süresinin uzatılmasını kararlaştırarak bütçede bunlara yer verdik. Bugün yaptırımları askıya alabiliriz ama tümden terk etmeden yaptırımları yeni Şam yönetimiyle olan ilişkilerimizde bir koz olarak kullanabiliriz" cümlelerini sarf etti.

PKK Suriye’de özerklik istiyor

Reuters’ın PKK elebaşlarından birine dayandırdığı habere göre, Suriye’deki varlığını kabul eden terör örgütü, geri çekilme için özerklik talep etti. Suriye’nin kuzeyinin Kürtler tarafından yönetilmesini istediklerini belirten terör sözcüsü, bunun garanti edilmesi halinde bölgeden çekileceklerini ifade etti.

CENTCOM'dan terör örgütüne ziyaret

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Eric Kurilla, beraberinde üst düzey liderlerle birlikte Suriye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ziyaretin tam olarak ne zaman yapıldığı hakkında bilgi verilmezken ziyaret kapsamında SDG liderleriyle bir araya gelerek DEAŞ bağlantılı kişilerin tutulduğu El-Hol ve Roj kamplarındaki durumun da yerinde görüldüğü aktarıldı. Açıklamada, "Suriye'de 50 ülkeden 9 bin DEAŞ bağlantılı tutuklu, 12 merkezde tutuluyor. Bu merkezleri SDG koruyor. Buralarda yeni bir DEAŞ nesli yetişiyor ve buna DEAŞ ordusu denebilir" ifadeleri kullanılarak, söz konusu ülkelere DEAŞ tutuklusu vatandaşlarının iadesini kabul etme çağrısı yapıldı.

BÖLGEYİ TURLAMIŞ

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Genel Komutan Eric Kurilla ve beraberindeki heyetin, Suriye ziyaretinden sonra Basra Körfezi'ndeki ABD Savaş Gemisi Harry S. Truman'a geçtiği aktarıldı. Açıklamada, Kurilla ve beraberindeki heyetin buradan 8 gün süren bir bölge ziyareti yaptığı ve bu kapsamda Suudi Arabistan, Bahreyn, Irak, Lübnan, İsrail ve Mısır'da görüşmeler yaptığı bilgisi verildi.







