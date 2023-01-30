ABD Türkiye'deki vatandaşları üzerinden provokasyona devam ediyor

Provokatif eylemlerini sürdüren Paludan'ın ardından benzer görüntü Hollanda'dan da geldi. Paludan son olarak dün Danimarka'da da kutsal kitabı yakma girişiminde bulunarak, çirkin saldırılarına devam edeceği tehdidinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada vatandaşlarını, teröristlerin İstanbul'daki veya Batılıların sık uğradığı diğer yerlerdeki, özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgelerindeki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara karşı olası misilleme saldırıları konusunda uyardı. 27 Ocak tarihinde yapılan güvenlik uyarısı tekrar güncellenerek yapılması gerekenler bakanlık tarafından paylaşıldı: