ABD Türkiye'deki vatandaşları üzerinden provokasyona devam ediyor

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ABD Dışişleri Bakanlığı
İslam'a yönelik saldırıların ard arda yaşandığı Avrupa'da son olarak Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i yakması nabızları yükseltti.
Provokatif eylemlerini sürdüren Paludan'ın ardından benzer görüntü Hollanda'dan da geldi. Paludan son olarak dün Danimarka'da da kutsal kitabı yakma girişiminde bulunarak, çirkin saldırılarına devam edeceği tehdidinde bulundu.
Yapılan bu islamofobik saldırılar sonrası ABD Dışişleri bakanlığı, Türkiye'deki vatandaşlarına terör saldırısı olabileceğine yönelik uyarıda bulunuldu.
ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada vatandaşlarını, teröristlerin İstanbul'daki veya Batılıların sık uğradığı diğer yerlerdeki, özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgelerindeki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara karşı olası misilleme saldırıları konusunda uyardı. 27 Ocak tarihinde yapılan güvenlik uyarısı tekrar güncellenerek yapılması gerekenler bakanlık tarafından paylaşıldı: