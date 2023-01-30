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Dünya

ABD Türkiye'deki vatandaşları üzerinden provokasyona devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'deki vatandaşlarına, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından İstanbul'da olası bir terör saldırısı olabileceğine yönelik uyarıda bulundu.

11:41 . 30/01/2023 Pazartesi
Diğer
ABD Dışişleri Bakanlığı

ABD Dışişleri Bakanlığı

İslam'a yönelik saldırıların ard arda yaşandığı Avrupa'da son olarak Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi Lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'i yakması nabızları yükseltti.


Provokatif eylemlerini sürdüren Paludan'ın ardından benzer görüntü Hollanda'dan da geldi. Paludan son olarak dün Danimarka'da da kutsal kitabı yakma girişiminde bulunarak, çirkin saldırılarına devam edeceği tehdidinde bulundu.


Yapılan bu islamofobik saldırılar sonrası ABD Dışişleri bakanlığı, Türkiye'deki vatandaşlarına terör saldırısı olabileceğine yönelik uyarıda bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada vatandaşlarını, teröristlerin İstanbul'daki veya Batılıların sık uğradığı diğer yerlerdeki, özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgelerindeki kiliselere, sinagoglara ve diplomatik misyonlara karşı olası misilleme saldırıları konusunda uyardı. 27 Ocak tarihinde yapılan güvenlik uyarısı tekrar güncellenerek yapılması gerekenler bakanlık tarafından paylaşıldı:


  • "Yapılması gereken işlemler:
  • Batılıların uğrak yerlerinde tetikte olun.
  • Kalabalıktan kaçının.
  • Göze batmamak.
  • Çevrenizin farkında olun.
  • Güncelleştirmeler için yerel medyayı izleyin.
  • ABD vatandaşlarına yönelik en son Uyarılar ve Mesajlar için web sitemize bakın."




#ABD
#Dışişleri Bakanlığı
#Avrupa
29 dakika önce
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ABD Türkiye'deki vatandaşları üzerinden provokasyona devam ediyor
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