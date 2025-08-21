ABD: Ukrayna'da güvenlik için en büyük payı Avrupa'nın üstlenmesi gerekiyor

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Kiev’in güvenliğini sağlama konusunda yükün büyük kısmını Avrupa’nın üstlenmesi gerekeceğini söyledi.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News'te katıldığı programda konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma sağlanması halinde, Ukrayna'nın güvenliğini garanti altına alma konusunda "en büyük payı" Avrupa ülkelerinin üstlenmesi gerekeceğini belirten Vance, Ukrayna'ya yakınlığı ve bunun sonucunda ortaya çıkan güvenlik çıkarları nedeniyle birincil sorumluluğun Avrupa'ya ait olduğunu vurguladı.
Savaşın ve ölümlerin durdurulması için gerekirse ABD'nin de yardımcı olacağını dile getiren Vance, Avrupa'nın "öncü rol" üstlenmesini beklediklerini aktardı.
Vance, ABD'nin konuyla ilgili konuşmaya açık olduğunu ancak savaşın ilk etapta nasıl durdurulacağını bilmeden herhangi bir taahhütte bulunmayacağını söyledi.
"Musk, Cumhuriyetçi Parti'ye sadık kalmalı"
ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ı yeni bir siyasi parti kurmaması konusunda uyaran Vance, onun Cumhuriyetçi Parti'ye ve Trump'ın MAGA (Make America Great Again) hareketine "sadık" kalarak daha fazla etki yaratabileceğini dile getirdi.