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Dünya ABD ve Çin ticaret görüşmelerini yeniden başlatacak
ASYA

ABD ve Çin ticaret görüşmelerini yeniden başlatacak

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında görüşmeler yeniden başlıyor. ABD Devlet Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Cinping, iki ülke arasında ticaret görüşmelerini yeniden başlatma konusunda uzlaştı.

Haber Merkezi AA
ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping

ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasında ticaret görüşmelerini yeniden başlatma konusunda uzlaştı.

Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan haberde, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G-20 Zirvesinde Trump ve Şi'nin bir araya geldiği ve iki liderin 1 saatten fazla süren görüşme yaptığı kaydedildi.

Trump ve Şi'nin, ABD ve Çin'i ortaklaşa geliştirme konusunda hemfikir olduğuna işaret edilen haberde, ayrıca iki liderin ABD ve Çin arasında ekonomik ve ticari istişarelerin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yeniden başlatılması konusunda anlaştığı vurgulandı.

ABD'nin, Çin'e yönelik yeni ek tarifeler uygulamayacağının altı çizilen haberde, iki ülkenin ekonomi ve ticaret müzakere ekiplerinin belirli konular üzerinde çalışacağı ifade edildi.

G-20 Zirvesi marjında Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşen Trump, 2017 yılında Çin'e gerçekleştirdiği ziyareti "hayatının en sıra dışı seyahatlerinden biri" olarak tanımlamıştı.

Trump, "ABD-Çin iş birliği ayrılıktan iyidir, diyalog zıtlaşmadan iyidir. Aslında (anlaşmaya) çok yakındık fakat bir şeyler oldu ve o süreç biraz koptu, şu anda biraz daha yaklaşıyoruz." diye konuşmuştu.

"Tarihi bir iş olur"

ABD'nin Çin ile gerçekçi bir ticari anlaşma yapmaya açık olduğunu vurgulayan Trump, "Eğer adil bir ticaret anlaşması yapabilirsek bu tarihi bir iş olur. Buna tamamen açığız ve siz de buna tamamen açıksınız. Sanıyorum artık gerçekten muazzam olacak bir şeyler yapmaya devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Öte yandan, Şi ise ABD ile Çin arasındaki tarihi ilişkilerin zaman içinde nasıl gelişip bugünkü seviyesine ulaştığını anlattığı konuşmasında iki ülke arasındaki iş birliği ve koordinasyonun daha da artmasını umduğunu dile getirmişti.

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