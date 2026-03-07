ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 8. gününde

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. Sabaha karşı Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. İsrail savaş uçakları, Lübnan'a yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'a karşı yürüttüğü saldırılarda "yeni bir aşamaya" geçildiğini duyurdu. İşte saldırıların 8. gününde anbean yaşananlar...
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulunduğu, bölgede yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulundu.
Söz konusu girişimi engellemek için bölgede çatışmalar yaşandı. Bölge semalarında İsrail savaş uçakları yoğun uçuş yaptı ve termal tuzaklar (ısı balonları) attı. Öte yandan, Lübnan'ın Al-Jadeed News televizyonunun yanı sıra sosyal medyada olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videolar paylaşılmaya başlandı.