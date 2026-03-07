Yeni Şafak
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 8. gününde

7/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Savaşın 8. gününde İsrail ordusu Lübnan’ın Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulundu.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. Sabaha karşı Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. İsrail savaş uçakları, Lübnan'a yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'a karşı yürüttüğü saldırılarda "yeni bir aşamaya" geçildiğini duyurdu. İşte saldırıların 8. gününde anbean yaşananlar...

İsrail Beyrut'u bombalamaya başladı. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in "Lübnan'ın güneyini Gazze gibi yıkacağız" açıklamasından bir gün sonra ağır bombardıman başlattıklarını duyurdu.
İşte dakika dakika yaşananlar:
06.55:
Hizbullah, İsrail ordusunun, ülkenin doğusundaki Baalbek kenti kırsalında helikopterlerle bir hava indirme girişimine karşı Nebi Şit beldesi yakınlarında çatışma yaşandığını ve indirme girişiminin püskürtüldüğünü açıkladı.
06.50:
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, başkent Riyad ile ülkenin güneydoğusundaki Şeybe petrol sahasına düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.
03.00
: Lübnan resmi haber ajansı NNA: İsrail ordusunun Lübnan’ın Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulunmasının ardından yoğun çatışmalar yaşanıyor.
01.40
: İran, Tel Aviv'e balistik füze attı.

01.25:
İsrail, Beyrut'u bombalıyor.

BAALBEK BÖLGESİNE HAVADAN ASKER İNDİRME GİRİŞİMİ

İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine havadan asker indirme girişiminde bulunduğu, bölgede yoğun çatışmalar yaşandığı bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırı yakınındaki Doğu Sıradağları'nın yüksek kesimlerinde, Nebi Şit–Ham hattı yönünde havadan indirme girişiminde bulundu.

ÇATIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Söz konusu girişimi engellemek için bölgede çatışmalar yaşandı. Bölge semalarında İsrail savaş uçakları yoğun uçuş yaptı ve termal tuzaklar (ısı balonları) attı. Öte yandan, Lübnan'ın Al-Jadeed News televizyonunun yanı sıra sosyal medyada olaya ilişkin görüntülerin yer aldığı videolar paylaşılmaya başlandı.



