ABD Venezuela'da kendini lider ilan eden Guaido'ya desteğini yineledi

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi oturumunda yaptığı konuşmada, Maduro'nun 6 Aralık'ta düzenlemeyi planladığı seçimlerin Washington yönetiminin tutumunu değiştirmeyeceğini açıkladı.

Venezuela Ulusal Meclisi'nin güvenoyunu alan muhalif lider Guaido için Abrams konuşmasına şunları da ekledi:

"Bize göre, Venezuela'nın anayasal devlet başkanı bugün de, 5 Ocak 2021'den sonra da Juan Guaido'dur."

Abrams Maduro'nun yapacağı hiçbir şeyin ABD için yasal statüsünü değiştirmeyeceğini vurguladı. ABD'nin ısrarcı siyasi duruşunun sonucu olarak Venezuela'daki rejim değişikliğinin gerçekleşeceğine işaret etti.

Reuters Venezuela Muhalif Lideri Juan Guaido.

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"Seçimleri boykot kararımız meşru"

Diğer yandan, dünya üzerinde 50 ülke tarafından Venezuela'nın meşru lideri olarak tanınan Juan Guaido, Maduro'yu yerinden etme zorunluluğunu savundu.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, Associated Press'e verdiği mülakatta, Venezuela muhalefetinin seçimleri boykot etme kararının Maduro yönetiminin koyduğu koşullar nedeniyle meşrulaştığını ifade etti.

Associated Press'e verdiği mülakatta Maduro yönetiminin koyduğu koşullar nedeniyle seçimleri boykot etme kararının meşrulaştığını söyledi.

"Biz burada demokrasi için mücadele ediyoruz." diyen Guaido, mücadelelerinin meşruluğunun anayasadan kaynaklandığını iddia etti.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Indira Alfonzo Izaguirre, haziran sonunda özel seçim yönetmeliğini duyurmuştu. Temmuz başında da 2021-2026 döneminde Ulusal Mecliste yer alacak milletvekilleri için parlamento seçimlerinin 6 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı.

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CNE'yi tanımayan ve Guaido'yu destekleyen Venezuela muhalefetinden 27 parti, önceki gün yaptıkları ortak açıklamada, seçim sürecinin hileli olacağını savunarak seçimlere katılmama kararı aldığını duyurmuştu.

Muhalefetin seçimlere katılmama kararı, 5 Ocak 2021'de görev sürelerinin dolması nedeniyle meşruiyetlerini şüpheli kılıyor.