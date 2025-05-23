ABD'de 1 sentin üretimi bitiyor

ABD Hazine Bakanlığı, ekonomik açıdan maliyetli bulunması nedeniyle 1 sentlik madeni paraların üretimini durdurma kararı aldı.
ABD Darphanesinde yeni dönem.
Amerikan medyasına açıklama yapan Hazine Bakanlığı yetkilileri, ABD Darphanesine bu ay son kez 1 sent siparişi verildiğini ve bu madeni paranın üretiminin sonlandırılacağını teyit etti.
Yıllık 56 milyon dolar tasarruf
Malzeme maliyeti düşünülerek alındığı bildirilen kararla, Hazinenin yıllık yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf edeceği belirtildi.
Darphane yetkilileri, bu madeni paranın üretim maliyetinin değerinden yüksek olduğunu, 1 sentin üretimi için 3,7 sent harcandığını ifade etti.
Trump talimat vermişti
ABD Başkanı Donald Trump, şubatta Hazine Bakanlığı yetkililerine, 1 sent üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklamıştı.