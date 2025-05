Terörsüz Türkiye çobanı sevindirdi

Terörün olduğu dönemlerde dereleri ve yaylaları kullanamadıklarını belirten Serdar Çoban, “Hayvanlarımızı zar zor şartlarda besliyorduk. Şu an tamamen her yer serbest bu süreçle beraber artık hayvanlarımız daha iyi otlaklarda besleniyor, her yere gidebiliyoruz. Çok olumlu yönde bir gelişme oldu. İnşallah devamlılığı da gelir” sözleriyle yaşanan süreci anlattı. Süreçle birlikte hayvan sayısını arttırmaya yönelik çalıştıklarını ifade eden Çoban, “Yasaklı yerlerin hepsi serbest oldu. Artık peynirimizi sütümüzü dilediğimiz gibi satabiliyoruz yani yayladan da artık alıcılar gelip alabiliyor eskiden çok kısıtlı imkanlarımız vardı. Hep terör yüzünden yaylalarımızı kullanamıyorduk ondan sonra rahat gidemiyorduk bazen hayvanları bu yüzden azaltma yönüne gitmiştik ama bu süreçle beraber artık hayvan sayılarımızı da arttırmaya çalışacağız. Köylerimize yerleşmeye çalışacağız. Bu sefer köyden şehre değil de şehirden köylere bir göç bizi bekliyor” şeklinde konuştu.

Şırnak’ta hayvancılık yapan Kadri Çalış, süreçten çok memnun olduğunu dile getirdi. Besta Dereler yaylasına gidecek olan Çalış, “Geçtiğimiz yıllarda terörden dolayı sıkıntı çekiyorduk ama şu an çok iyi her taraf serbest olmuş. İsteğimiz her yere gidebiliyoruz. Şu an istediğimiz yaylaya gidebiliyoruz. Önceden böyle değildi. Hayvanlarımızı henüz çıkarmadık ama Allah’ın izniyle yaylaya çıkaracağız. Koyun keçi karışık 500 küçükbaş hayvanımız var. İnşallah böyle devam eder. Şimdi istediğimiz yere gidebiliyoruz herhangi bir terör korkusu yok, o yüzden çok güzel” ifadelerini kullandı.