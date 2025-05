11 bin besiciye 545 bin büyük baş

Et ve Süt Kurumu, 2024 yılında 11 bin 131 besiciye 545 bin büyükbaş hayvan temin etti. TBMM KİT Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. Komisyonu bilgilendiren Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Melik Daloğlu, "Aylara ve bölgelere göre planlaması yapılan besilik büyükbaş hayvan ithalatı kapsamında 2024 yılında 11 bin 131 besiciye 545 bin baş hayvan teslim edilmiştir" bilgisini verdi.

2025 yılı için besilik hayvan tedarikinin devam ettiğini de kaydeden Daloğlu, Et ve Süt Kurumu'nun 2023'te piyasada fiyatlarının hareketliliğini dengelemek amacıyla kesimlik sığır ile sığır karkas ithalatına başladığını anımsatarak, 2023'te 64 bin ton, 2024'de ise yaklaşık 100 bin ton kırmızı etin piyasaya arz edildiğini söyledi. Daloğlu, "Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazalarına, Ankara ve İstanbul illerinde bulunan PERDER mağazalarına, Türk Tarım AŞ'ye, şarküteri üretimi yapan et sanayicilerine, YESİDEF'e üye yemek şirketlerine, kasaplara et tedariki yapılmaktadır" açıklamasında bulundu.