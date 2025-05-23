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ABD'de 1 sentin üretimi sona eriyor

ABD'de 1 sentin üretimi sona eriyor

10:0523/05/2025, Cuma
AA
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Trump, 1 sent üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklamıştı.
Trump, 1 sent üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığının, ekonomik anlamda verimsiz olduğu için artık 1 sentlik madeni para basmayacağı bildirildi.

ABD Darphanesinde yeni dönem. Amerikan medyasına açıklama yapan Hazine Bakanlığı yetkilileri, ABD Darphanesine bu ay son kez 1 sent siparişi verildiğini ve bu madeni paranın üretiminin sonlandırılacağını teyit etti.


Malzeme maliyeti düşünülerek alındığı bildirilen kararla, Hazinenin yıllık yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf edeceği belirtildi.


Darphane yetkilileri, bu madeni paranın üretim maliyetinin değerinden yüksek olduğunu, 1 sentin üretimi için 3,7 sent harcandığını ifade etti.


ABD Başkanı Donald Trump, şubatta Hazine Bakanlığı yetkililerine, 1 sent üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklamıştı.




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