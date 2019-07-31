Dünya ABDde arka bahçesinde sahipsiz kedi besleyen kadına hapis cezası
AMERİKA

ABD'de arka bahçesinde sahipsiz kedi besleyen kadına hapis cezası

ABD'nin Ohio eyaletinde komşusunun taşınırken geride bıraktığı 2 kediyi arka bahçesinde besleyen yaşlı kadın 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

Yerel basında çıkan haberlere göre, taşınan komşusunun geride bıraktığı 2 kedisini arka bahçesinde besleyen Nancy Segula hakkında başka bir komşusunun şikayetiyle dava açıldı.

Segula, eyalette başıboş köpek ve kedileri beslemeyi yasaklayan yasa uyarınca 10 gün hapse mahkum edildi.

Segula, karara, "Dışarıda kötülük yapan o kadar kişi varken hayvanlara yardım ettiğim için bana verilen bu ceza çok fazla." sözleriyle tepki gösterdi.

  • Segula'nın, 10 günlük hapis cezasını çekmek üzere 11 Ağustos'a kadar Cuyahoga Bölge Hapishanesine teslim olması gerekiyor.
FED faizleri düşürdü

FED faizleri düşürdü

​Politika faizinin 25 baz puan indirilmesine karar verildi.
50nci de TSK envanterinde

50'nci de TSK envanterinde

TUSAŞ, 50. ATAK helikopterinin teslimatının yapıldığını duyurdu.
Türk pilotlar dönüyor

Türk pilotlar dönüyor

Türkiye'nin F-35 program ortaklığı askıya alınmıştı.
'Barış Koridoru'na<br>tamamlayıcı rol!

'Barış Koridoru'na
tamamlayıcı rol!

Uzmanlara göre 'güvenli bölge' Türkiye için ara formül.
Cumhurbaşkanı talimat verdi

Cumhurbaşkanı talimat verdi

Düzce'deki felaketten etkilenen KOBİ'lere destek.
Sonsuza kadar kalacak

Sonsuza kadar kalacak

​Netanyahu, Batı Şeria işgali konusunda meydan okudu.

Türkiye'nin en uzunu

Türkiye'nin en uzunu

​1,5 saatlik yol tünel ile 45 dakikaya kadar düşecek.

Sürekli renk değiştiriyor

Sürekli renk değiştiriyor

Mahalle sakinleri, duruma tepki gösterdi.

Bahçeli'ye <br>evinde ziyaret

Bahçeli'ye
evinde ziyaret

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Ankara'da görüştü.
BAE İran ile yakınlaşıyor

BAE İran ile yakınlaşıyor

BAE-İran 6 yıl aradan sonra yeniden Ortak Sahil Güvenlik Toplantısı gerçekleştirdi.
Bakan müjdeyi verdi

Bakan müjdeyi verdi

Bor karbür üretimi anlaşmasında sona gelindi.
4. kez<br>el değiştirdi

4. kez
el değiştirdi

​DenizBank Genel Müdürü Ateş açıkladı.
İHA kullanacak

İHA kullanacak

​Belçika, düzensiz göçü önlemek için 3 İHA satın aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.