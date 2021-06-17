Dünya ABDde Asya kökenlilere nefret suçları artıyor Kuryeye bıçaklı saldırı
AMERİKA

ABD’de Asya kökenlilere nefret suçları artıyor: Kuryeye bıçaklı saldırı

ABD’nin New York kentinde Asya kökenli bisikletli bir kurye, dağıtıma çıktığı sırada başka bir bisikletli tarafından sırtından bıçaklandı. Saldırganın peşine düşen polis, olayı "nefret suçu" olarak soruşturuyor.

Haber Merkezi İHA
ABD’de Asya kökenlilere nefret suçları artıyor: Kuryeye bıçaklı saldırı
ABD’de Asya kökenli kuryeye bıçaklı saldırı.

ABD'de Asyalılara yönelik nefret saldırıları artıyor. New York’un Brooklyn bölgesinde Asya kökenli bisikletli bir kurye, dağıtıma çıktığı sırada arkasından gelen diğer bir bisikletlinin saldırısına uğradı.

ALDIĞI DARBE İLE YOLA DÜŞTÜ

Arkadan yaklaşan saldırgan, 53 yaşındaki kuryeyi sırtından bıçakladı. Kurye ise aldığı darbeyle kontrolünü kaybederek yere düştü. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

NEFRET SUÇU

Yaralanan kuryenin olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı, saldırganın ise kayıplara karıştığı aktarıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının "nefret suçu" olarak soruşturulduğu duyuruldu. Saldırganın yakalanması için New York Polis Departmanı Nefret Suçu Görev Gücü devreye girerken, halktan da yardım istendi.

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