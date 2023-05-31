ABD'de başkan adayı DeSantis seçim kampanyasına başladı

Florida Valisi Ron DeSantis
ABD 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden adaylığını ilan eden Florida Valisi Ron DeSantis, seçim kampanyasına Iowa eyaletinden başladı.
ABD Temsilciler Meclisinde 2013'ten 2018'e kadar milletvekilliği yapan DeSantis, Donald Trump'a yakınlığıyla tanındı. DeSantis, 2019'dan bu yana Florida Valisi olarak görev yaptığı süre boyunca da iç politikada muhafazakar seçmene hitap eden adımlarıyla öne çıktı.
Aşı zorunluluğu, kürtaj ve düzensiz göçmenlerin ülkeye gelişine sınırlamalar getiren yasa tasarılarına imza atan DeSantis, eğlence merkezi Walt Disney World'un özerkliğini feshetmesiyle gündeme gelmişti.
DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını 24 Mayıs’ta yayınladığı video mesajıyla resmen duyurmuştu.