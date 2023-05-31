|
Dünya

ABD'de başkan adayı DeSantis seçim kampanyasına başladı

ABD 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden adaylığını ilan eden Florida Valisi Ron DeSantis, seçim kampanyasına Iowa eyaletinden başladı. ABD'nin "yanlış yönde ilerlediğini" belirten DeSantis, ülkenin Meksika sınırında yaşanan yasa dışı geçişler ve borç limiti krizi gibi ülkeyi meşgul eden meselelerin bunu tasdiklediğini aktardı. DeSantis, "ABD'nin düşüşü kaçınılmaz değil. Bu bir seçim ve ülkemiz için yeni bir yön seçmeliyiz." şeklinde konuştu.

12:00 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
Florida Valisi Ron DeSantis

Florida Valisi Ron DeSantis

ABD 2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden adaylığını ilan eden Florida Valisi Ron DeSantis, seçim kampanyasına Iowa eyaletinden başladı.


Seçim kampanyasında konuşan DeSantis, ABD Başkanı Joe Biden'ın Delaware eyaleti için yaptığı 37 yıllık senatörlük görevine atıfta bulunarak,
"Büyük Amerika'nın geri dönüş turu kampanyasının, Biden'ı Delaware'deki bodrumuna geri göndereceğimizi bilerek başladığını bildirmek benim için harika."
dedi.

ABD'nin
"yanlış yönde ilerlediğini"
belirten DeSantis, ülkenin Meksika sınırında yaşanan yasa dışı geçişler ve borç limiti krizi gibi ülkeyi meşgul eden meselelerin bunu tasdiklediğini aktardı.
DeSantis,
"ABD'nin düşüşü kaçınılmaz değil. Bu bir seçim ve ülkemiz için yeni bir yön seçmeliyiz."
şeklinde konuştu.

Cumhuriyetçi başkan adayı DeSantis
"Büyük Amerika'nın geri dönüş turu"
adı altında Iowa, New Hampshire ve South Carolina eyaletlerindeki 12 şehirde 4 günlük seçim kampanyası yürütecek.

ABD Temsilciler Meclisinde 2013'ten 2018'e kadar milletvekilliği yapan DeSantis, Donald Trump'a yakınlığıyla tanındı. DeSantis, 2019'dan bu yana Florida Valisi olarak görev yaptığı süre boyunca da iç politikada muhafazakar seçmene hitap eden adımlarıyla öne çıktı.


Aşı zorunluluğu, kürtaj ve düzensiz göçmenlerin ülkeye gelişine sınırlamalar getiren yasa tasarılarına imza atan DeSantis, eğlence merkezi Walt Disney World'un özerkliğini feshetmesiyle gündeme gelmişti.


DeSantis, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını 24 Mayıs’ta yayınladığı video mesajıyla resmen duyurmuştu.



#ABD
#Ron DeSantis
#Donald Trump
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?