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Dünya

ABD'de baskın düzenleyen polislere silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Charlotte kentinin doğusunda kaçan firari ile polis memurları arasında çatışma çıktı. Olayda 4 polis memuru hayatını kaybederken, çok sayıda polis memuru ise yaralandı.

10:09 - 30/04/2024 Tuesday
AA
ABD/Kuzey Carolina
ABD/Kuzey Carolina

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde arama yapmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan polislerden 4'ü hayatını kaybetti, 4'ü de yaralandı.


Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde akşam saatlerinde mahkeme kararıyla bir eve arama yapmaya giden polisler silahlı saldırıya uğradı.

Charlotte Polis Şefi Johnny Jennings, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bir suça karışan şüphelinin bulunduğu eve arama yapmak üzere girerken polislere tüfekle ateş açıldığını bildirdi. Jennings, polislerin de ateşe karşılık verdiğini anlattı.


Jennings saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını, bir yaralının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Şüphelinin de olay yerinde vurularak öldüğünü belirten Jennings, bunun Charlette tarihindeki en kötü olaylardan biri olduğunu, soruşturmanın derinleştirilerek süreceğini kaydetti.


Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve Biden'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.



#ABD
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#Silahlı saldırı
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