ABD'de ekim ayı enflasyon verisi yayımlanmayacak

20:3421/11/2025, Cuma
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, bazı endekslerde anket verileri yerine anket dışı kullanıldığını aktararak, ekim ayı enflasyon verisini yayımlamayacaklarını ifade etti.

ABD'de federal hükümetin kapalı olduğu süreçte verilerin toplanamaması nedeniyle ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi yayımlanmayacak.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS), federal hükümetin açılmasının ardından veri takvimine ilişkin yeni güncellemeleri paylaştı.

BLS'den yapılan açıklamada, ekim ayı verilerinin ödenek eksikliği nedeniyle toplanamadığı ve bu verilerin geriye dönük elde edilemediği belirtildi.

Bazı endekslerde anket verileri yerine anket dışı kaynakların kullanıldığı aktarılan açıklamada, ekim ayı için geriye dönük olarak elde edilebilen çoğu anket dışı verinin kasım verileriyle birlikte açıklanacağı kaydedildi.

Açıklamada, daha önce 10 Aralık'ta yayımlanması planlanan kasım ayı TÜFE verisinin ise 18 Aralık'ta açıklanacağı bildirildi.

ABD'de geçen hafta sona eren ülke tarihinin en uzun süreli hükümet kapanması nedeniyle ekonomik veri akışı aksamıştı.




