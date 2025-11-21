ABD'de ekim ayı enflasyon verisi yayımlanmayacak

BLS'den yapılan açıklamada, ekim ayı verilerinin ödenek eksikliği nedeniyle toplanamadığı ve bu verilerin geriye dönük elde edilemediği belirtildi.

Bazı endekslerde anket verileri yerine anket dışı kaynakların kullanıldığı aktarılan açıklamada, ekim ayı için geriye dönük olarak elde edilebilen çoğu anket dışı verinin kasım verileriyle birlikte açıklanacağı kaydedildi.