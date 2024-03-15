ABD'de Gazze sansürü: 170 milyon kullanıcısı olan TikTok'u yasaklıyor

Halkının taleplerini görmezden gelerek Yahudi lobisinin kuklasına dönüşen ABD Kongresi, Gazze’de Filistinlilere yönelik İsrail soykırımını meşru göstermeye çalışan ana akım medyanın etkisini kıran TikTok’u yasaklamak için harekete geçti. “TikTok yasağı” olarak bilinen yasa tasarısı önceki gün Temsilciler Meclisi’nde onaylanarak Senato’ya gitti. Yasa tasarısı, TikTok’un sahibi ByteDance’e, uygulamayı ABD merkezli bir gruba satması için 180 gün süre tanıyacak. Devir işlemi gerçekleşmezse uygulama ülke genelinde yasaklanacak. İsrail’in savaş suçlarının belgelenmesinde ana araçlardan biri haline gelen TikTok’un yasaklanması için ülkedeki Yahudi lobisi kuruluşlarından AIPAC ve Hakaretle Mücadele Birliği ADL aylardır mücadele veriyor. Siyonist yapılanmanın maskesini düşüren TikTok’u yasaklamak isteyen Washington yönetimi, CIA ve devlet kontrolündeki medya vasıtasıyla algı yönetiminde tekelleşmeyi hedefliyor.

UAD KANITLARI TIKTOK’LA SUNDU

Katliamın en kanlı olduğu 23-30 Ekim 2023 tarihleri arasında Tiktok'ta Filistin yanlısı gönderiler İsrail yanlısı gönderilerden 10 kat daha fazla yayınlandı. Filistin yanlısı gönderiler de 5 kat daha fazla görüntüleme aldı. Güney Afrika'nın, İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasında delil olarak sunduğu videoların birçoğunun kaynağı da yine Tiktok'tu. Amerika’da 170 milyon hesaba ve 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcıya sahip olan TikTok’un yasaklanması için faaliyet yürüttüklerini açıklayan ADL Direktörü Jonathan Greenblatt, “Tiktok'ta büyük bir sorunumuz var. Bu uygulama İsrail’e yönelik bir tehdit” ifadelerini kullandı.

YASANIN MİMARI AIPAC’IN GÖZDESİ

TikTok yasağının mimarlarından Cumhuriyet Temsilci Dan Crenshaw ise AIPAC’ın fonladığı ABD’li siyasetçilerden. 2019’da AIPAC etkinliğinde konuşan Crenshaw, “Her ne pahasına olursa olsun İsrail’in haklarını savunacağına” yemin etmişti. Tasarının geçmesi için aylardır mesai harcayan Cumhuriyetçi Parti’nin Kongre üyelerinden Mike Gallagher, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada "Düşman kontrolündeki bir uygulama, ABD halkına yalan söylüyor. Ulusal güvenliğimiz için gerekli” ifadelerini kullandı. ADL ve AIPAC tarafından fonlanan Gallagher, ateşkesin Hamas’a yarayacağını belirterek İsrail’in katliama devam etmesi gerektiğini defalarca kez dillendirdi.

YAHUDİ LOBİSİNİN FONLADIĞI SENATÖRLER DESTEKLİYOR

Kongre'den geçen yasa tasarısı Senato’ya gitti. Geçtiğimiz günlerde Demokrat Senatör Mark Warner ve Cumhuriyetçi senatör John Thune'un liderliğindeki 12 senatör, yasanın geçmesi için çalışacaklarını açıklamıştı. Thune, “TikTok CEO’suyla oturmak, Hamas lideriyle oturmaktan farksız. Bu yüzden yasaklanmalı” ifadeleriyle gündeme gelmişti. Yahudi lobilerinden ABD’li senatörlere yapılan bağışları kayda alan Open Secrets’ın verilerine göre Güney Dakota Senatörü Thune, Yahudi lobilerinden 461 bin 724 dolar bağış aldı. Verilere göre TikTok yasağını destekleyen diğer 12 kişiden Utah Senatörü Mitt Romney 975 bin 993 dolar, Tasarıyı destekleyen New York Senatörü Kirsten Gillibrand 753 bin 205 dolar, Maine Senatörü Susan Collins 646 bin 758 dolar, Virginia Senatörü Mark Warner 342 bin 211 dolar, Wisconsin Senatörü Tammy Baldwin

430 bin 790 dolar, Nebraska Senatörü Deb Fischer 439 bin 822 dolar, Batı Virginia Senatörü Joe Manchin 296 bin 210 dolar Kolorado Senatörü Michael Bennet ise 462 bin 940 dolar bağış aldı.

META VE TWITTER’DAN FİLİSTİNLİLERE SANSÜR

ABD ana akım medyası İsrail’i haklı göstermeye çalışan içeriklerle halkı uyutmaya çalışırken, ABD menşeli sosyal medya kuruluşları da Filistinlilere ait içerikleri sansürleyerek Washington politikalarına ayak uyduruyor. Geçtiğimiz aralık ayında İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta şirketinin Filistin yanlısı içeriklere sistematik sansür uyguladığı raporlamıştı. HRW, 60 ülkede binin üzerinde Meta sansürü vakasını belgelemiş, Filistinlilerin ölümlerini ve çektikleri acıları belgeleyen ve haber değeri taşıyan gönderilerin Meta tarafından kaldırıldığını tespit etmişti. Eski adıyla Twitter yeni adıyla X'in sahibi Elon Musk, Filistin paylaşımlarına izin verdiği için dünya devleri uygulama ile reklam anlaşmalarını iptal etmişti. Baskıya daha fazla dayanamayan Musk, önce Polonya’daki Yahudi toplama kampı Auschwitz’i, sonra ise İsrail’i ziyaret etmişti. Buralarda açıklamalarda bulunan Musk, Hamas yok edilmeli demiş, ilerleyen günlerde de X’te Filistin gönderilerine sansürler raporlanmıştı.

YÜZLERCE KİŞİ VİDEOLARLA İSLAM'I SEÇTİĞİNİ DUYURDU

ABD'de birçoğu genç binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından İslam'ı tanımaya ve Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı videoları TikTok’tan yayınladı. İslam'a ilgi duyan isimlerden ABD'nin Chicago kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Megan Rice, yayınladığı videoda Kur’an okumaya başladığını belirterek "Filistinliler her şeyleri ellerinden alınmış olmalarına karşın hala Allah'a şükretmeyi önceleyebilecek imkan bulabiliyorlar" ifadeleriyle şaşkınlığını ve hayranlığını dile getirdi. Rice ilerleyen günlerde TikTok üzerinden şehadet getirerek Müslüman oldu ve bu devamından yüzlerce kişi benzer videolar yayınlayarak Müslüman olduğunu açıkladı.

TikTok yasağı Biden'a kaybettirir

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok yasağını öngören yasa tasarısını imzalama sözünü tutarsa seçim kampanyasında genç seçmenlerin oylarını kaybedebilir. Eski adıyla Twitter olan X, sahibi Elon Musk yönetiminde kısıtlamalara gitti, Facebook ise siyasi içerikten uzaklaştı. TikTok ise siyasetle ilgilenen yeni nesil Amerikalıların tercih ettiği ana platform haline geldi. Politika uzmanları, 2024 seçimlerinin yaklaşmakta olduğunu ve ABD'nin çevrimiçi kampanyalarının son yıllarda TikTok'a kaydığını açıkladı. Biden'ın seçim ekibi oy toplamayı umdukları genç nesil için TikTok üzerinden bir seçim kampanyası yürütüyor. Planlanan yasak söz verdiği gibi Biden tarafından onaylanırsa, hedeflenen oyların büyük çoğunluğu kaybedilebilir. Geçtiğimiz günlerde Biden, TikTok üzerinden rakibi Donald Trump’ı eleştiren bir video yayınlamış, gönderi on binlerce beğeni almıştı.







