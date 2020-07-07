ABD'de iki uçak havada çarpıştı: Kazada 8 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Idaho eyaletinde iki küçük deniz uçağının havada çarpışmasıyla 8 kişinin hayatını kaybetti.

Kazada ölenlerin ikisinin cansız bedenlerine ulaşıldığı diğer 6 kişinin için ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaza sonrası uçaklar göle düştü.

ÇARPIŞMA SONRASI GÖLE DÜŞTÜLER

Kootenai ilçe Şerif ofisinden yapılan açıklamada ”Coeur d’Alene Gölü üzerinde iki uçakta bulunan yolcu ve mürettebatın kaza sonrasında hayatını kaybettiğini, Uçaklar çarpıştıktan sonra kısa sürede battığını, iki kişinin cesedine ulaşıldığı, diğer altı kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarına devam edildiğini" açıkladı.