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Dünya

ABD'de küçük uçak otoyolun kenarına düştü: 5 ölü

ABD'nin Tennessee eyaletinde tek motorlu küçük bir uçak, otoyol kenarına düşüp alev aldı. Uçaktaki 5 kişi hayatını kaybetti.

11:13 - 5/03/2024 Salı
IHA
Uçağın kalkış noktası henüz bilinmiyor.
Uçağın kalkış noktası henüz bilinmiyor.

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville şehrinde tek motorlu küçük uçak, I-40 otoyolunun kenarına düştü. Uçak alev topuna dönerken, bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metro Nashville Polis Departmanından yapılan açıklamada, uçaktaki 5 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.


Polis Departmanı Sözcüsü Don Aaron, uçağın pazartesi günü saat 19.40 civarında motor ve elektrik arızası bildirmesinin ardından John C. Tune Havalimanı'na acil iniş izni aldığını, ancak pilotun hava trafik kontrolörüne piste ulaşamayacaklarını söylediğini belirtti.

#ABD
#Uçak
#Tennessee Eyaleti
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