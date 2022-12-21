Dünya ABDde nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası alarmı En son 1947de görülmüştü
AMERİKA

ABD'de 'nesilde bir kez görülebilecek' kar fırtınası alarmı: En son 1947'de görülmüştü

ABD'de ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulundu. Bu şiddette bir kar fırtınası en son 1947 yılında görülmüş ve kuzeydoğu ABD'de hayat durma noktasına gelmişti.

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Haber Merkezi AA
ABDde nesilde bir kez görülebilecek kar fırtınası alarmı: En son 1947de görülmüştü
Arşiv.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını belirtti.

NOAA, "nesilde bir kez görülecek" kadar nadir karşılaşılan büyük bir kar fırtınası ve soğuk hava dalgasının neredeyse ABD'nin tüm eyaletlerini etkisi altına alacağını kaydetti.

Hava durumu servisi, yılın en yoğun seyahat planlarının yapıldığı dönemde, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğini ve hayati tehlike oluşturabileceğini" işaret etti.

Yaklaşan kötü hava şartları nedeniyle United, American ve Delta Havayolları gibi firmalar da ülke genelinde onlarca destinasyona yapılacak uçuşları iptal ettiğini açıkladı.

Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde Kategori 3 şiddetinde kasırganın basıncına eşdeğer olacağı bilgisi paylaşıldı.

NOAA'nın verilerine göre, soğuk hava şartları Teksas-Meksika sınırına kadar uzanacağı öngörülürken Noel haftası boyunca devam edecek fırtına ve kar yağışından ülkenin en çok orta-batı bölümü etkilenecek.

NESİLDE BİR GÖRÜLEBİLECEK KAR FIRTINASI: 1947

1947'deki Kuzey Amerika kar fırtınası, kuzeydoğu Amerika Birleşik Devletleri'ni durma noktasına getiren ve rekor kıran bir kar yağışıydı.

Kar fırtınası, 1888'den sonra bölgedeki en kötü kar fırtınası olarak tanımlanmıştı. Fırtına'da kayda geçen en yüksek kar birikintisi 67 cm olarak ölçülmüştü.

  • Kaydedilen en yüksek miktar Central Park'ta görüldü. Kar fırtınası sonucu 77 kişi ölmüştü.

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