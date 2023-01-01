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ABD'de pedofili çetesine operasyon: Çocuklara tecavüz edip sattılar

Atlanta'da evlenen iki eşcinsel, evlat edinme adı altında alıkoydukları iki çocuğa önce tecavüz etti ardından başka insanlara sattı. Ayrıca tecavüz ettikleri çocukların görüntülerini de kayıt altına aldıkları ortaya çıktı.

12:36 . 19/01/2023 Perşembe
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ABD'de oluşan LGBTQ çetesi, çocuklara cinsel istismarda bulunuyor.

ABD'de oluşan LGBTQ çetesi, çocuklara cinsel istismarda bulunuyor.

Atlanta'da iki eşcinsel, iki erkek çocuğunu evlat edinmeye karar verdi ve bu istekleri 'hızla' onaylandı. Evlat edindikleri iki çocuğa tecavüz ettiler ve bu sapıklığı filme alıp çocukları pedofili içerikli platformlarda sattılar.


Devlet desteğiyle LGBT bireyleri evlat edindi

ABD Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da evlenen LGBT aktivisti
William Dale Zulock ve daha önce bir çocuğa tecavüz etmekle suçlanan 35 yaşındaki bankacı
Jacoby Zulock, devletin müsaadesiyle 'normalden kısa bir süre içinde' şuan 9 ve 11 yaşında olan iki kardeşi evlat edindi. Townhall muhabirinin araştırmalarına göre, sapık çift "Christian special-needs adoption agency" aracılığıyla evlat edindikleri iki oğlan çocuğuna tecavüz etmekle kalmayıp çocukları Atlanta bölgesindeki diğer sapıklara satıyor.

Sapık çiftin yaşadığı ev ''Zulock Malikanesi'' olarak geçiyor. Evin 3 araba garajı, 4 yatak odası 5 banyosuyla devasa bir ev. Bir bankacı ve aktivistin böylesine bir eve sahip olması soruşturmada da dikkat çekti.



Pizzayı şifre olarak kullanıyorlar


Sapık çiftlerde Zachary Ağustos 2020'de "#pizza bekleniyor" başlığıyla şüpheli bir fotoğraf yayınladı. Raporlara göre, çocuk avcılarının çocuk pornografisi kodu olarak "peynirli pizza" yazdığını ve pizza emojilerinin çocukların cinsel istismarı görüntülerini bulmak, satmak ve ticaretini yapmak için kullanıldığını söylüyor.




Yukarda bahsedilen isimler çetenin sadece iki üyelerinden biri. Çetede bunun gibi birçok çocuğa istismar yapılıyor. Çocuklara uyguladıkları istismarın dışında kamera kaydı da alan sapıklar, mahkeme tarafından ensest, ağırlaştırılmış çocuk tacizi, çocukların cinsel sömürüsü ve küçük yaştaki çocukları fuhuşa zorlama gibi suçlardan dokuzdan fazla müebbet hapisle karşı karşıya.

Bu iki sapığın, LGBTQ medyası tarafından desteklendiği ve LGBTQ projelerinin kampanyalarını tanıttıkları da biliniyor.




#LGBT
#Amerika
#Pedofili
7 saat önce
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ABD'de pedofili çetesine operasyon: Çocuklara tecavüz edip sattılar
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