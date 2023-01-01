ABD'de pedofili çetesine operasyon: Çocuklara tecavüz edip sattılar

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ABD'de oluşan LGBTQ çetesi, çocuklara cinsel istismarda bulunuyor.
Atlanta'da iki eşcinsel, iki erkek çocuğunu evlat edinmeye karar verdi ve bu istekleri 'hızla' onaylandı. Evlat edindikleri iki çocuğa tecavüz ettiler ve bu sapıklığı filme alıp çocukları pedofili içerikli platformlarda sattılar.
Sapık çiftin yaşadığı ev ''Zulock Malikanesi'' olarak geçiyor. Evin 3 araba garajı, 4 yatak odası 5 banyosuyla devasa bir ev. Bir bankacı ve aktivistin böylesine bir eve sahip olması soruşturmada da dikkat çekti.
Sapık çiftlerde Zachary Ağustos 2020'de "#pizza bekleniyor" başlığıyla şüpheli bir fotoğraf yayınladı. Raporlara göre, çocuk avcılarının çocuk pornografisi kodu olarak "peynirli pizza" yazdığını ve pizza emojilerinin çocukların cinsel istismarı görüntülerini bulmak, satmak ve ticaretini yapmak için kullanıldığını söylüyor.
Yukarda bahsedilen isimler çetenin sadece iki üyelerinden biri. Çetede bunun gibi birçok çocuğa istismar yapılıyor. Çocuklara uyguladıkları istismarın dışında kamera kaydı da alan sapıklar, mahkeme tarafından ensest, ağırlaştırılmış çocuk tacizi, çocukların cinsel sömürüsü ve küçük yaştaki çocukları fuhuşa zorlama gibi suçlardan dokuzdan fazla müebbet hapisle karşı karşıya.
Bu iki sapığın, LGBTQ medyası tarafından desteklendiği ve LGBTQ projelerinin kampanyalarını tanıttıkları da biliniyor.