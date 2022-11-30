Dünya ABDde silahla ölümler son 32 yılın zirvesinde
AMERİKA

ABD'de silahla ölümler son 32 yılın zirvesinde

Harvard Üniversitesince yapılan araştırmada, bireysel silahlanmanın hız kazandığı ABD'deki silahla ölümlerin genel ölümler arasındaki payı incelendi. Araştırmaya göre, ABD'deki silahla ölümlerin 32 yıl içinde en yüksek seviyesine ulaştığı tespit edildi. Kadın ölüm oranlarında ise erkek ölüm oranlarına göre daha fazla artış oldu. Ülkede 32 yıl içinde 1 milyondan fazla silahlı ölüm meydana geldiği aktarılan araştırmada, silahla öldürülenlerin yaklaşık yüzde 14'ünün kadın olduğu, erkekler için bu oranın yüzde 45 olduğu tespit edildi.

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Haber Merkezi AA
ABDde silahla ölümler son 32 yılın zirvesinde
Arşiv

Harvard Üniversitesince yapılan araştırmada, bireysel silahlanmanın hız kazandığı ABD'deki silahla ölümlerin genel ölümler arasındaki payı incelendi.

Araştırmaya göre, ABD'deki silahla ölümlerin 32 yıl içinde en yüksek seviyesine ulaştığı tespit edildi. Kadın ölüm oranlarında ise erkek ölüm oranlarına göre daha fazla artış oldu.

Ülkede 32 yıl içinde 1 milyondan fazla silahlı ölüm meydana geldiği aktarılan araştırmada, silahla öldürülenlerin yaklaşık yüzde 14'ünün kadın olduğu, erkekler için bu oranın yüzde 45 olduğu tespit edildi.

Ateşli silahlarla işlenen kadın cinayetlerinde ise siyahi kadın cinayetlerinin 2010'dan bu yana üç kattan fazla yükseldiğine işaret edildi.

Silahla intiharlar ise 2015'ten bu yana 2 kattan fazla arttı.

Harvard Üniversitesi Sağlık Politikası Profesörü David Hemenway, araştırmanın ABD'de son yıllarda silahlı ölümlere ilişkin en kapsamlı analizlerden biri olduğunu söyledi.

Uzmanlar, ABD nüfusunu artarken, ülkede silahlı ölüm oranlarının da yükseldiğini belirtiyor.

COVID-19 etkisi

Araştırmada, silahlı ölümlerin 2005'ten bu yana daha düşük oranlarda yükseldiği ancak COVID-19'un da etkisiyle 2019-2021 yılları arasında yüzde 20'lik artış yaşandığına işaret edildi.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Eric Fleeger, COVID-19 salgını sırasında silahlı ölümlerin artmasında kişilerin akıl sağlığının bozulması, iş ve özel hayatlarının aksaması gibi unsurların rol oynayabildiğini söyledi.

Araştırma, 29 Kasım'da JAMA Network Open dergisi tarafından yayımlandı.

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