ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.
ABD’de ocak ayına ilişkin istihdam verileri açıklandı.
Buna göre, ülkede tarım dışı istihdam ocak ayında 130 bin kişi arttı.
Açıklanan veri, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Dow Jones konsensüs tahminine göre, ocak ayında tarım dışı istihdamın 55 bin artması bekleniyordu.
Aynı dönemde işsizlik oranı yüzde 4,3 olarak kaydedildi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 4,4 seviyesinde kalması yönündeydi.