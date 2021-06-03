Dünya ABDde tartışmalı teşvik Aşı olana silah dağıtılacak
AMERİKA

ABD'de tartışmalı teşvik: Aşı olana silah dağıtılacak

Amerika'da her geçen gün silahlı saldırılar artış gösteriyor. Pandemi sürecinde ise silah satışlarında da artış yaşanması endişe verici boyutlara ulaştı. Son olarak ABD'nin Batı Virginia eyaleti ise tepki çeken bir aşı teşviği ile gündemde geldi. Halkı aşıya teşvik amacıyla düzenlenen çekilişte hediyeler arasında silah da var.

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ABDde tartışmalı teşvik: Aşı olana silah dağıtılacak
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Amerika'da aşı karşıtı düşünceyi kırmak üzere ödüllü pek çok kampanya düzenleniyor. Bu kampanyalardan en ilginç olanını ise Batı Virginia Valisi Jim Justice duyurdu. NTV'nin haberine göre; Babalar Günü'nde yapılacak 1 milyon dolarlık para ödülünün de bulunduğu aşı teşvik kampanyasında, katılımcılara ödül olarak eğitim bursu, özel donanımlı kamyon, eyalet parklarına ücretsiz giriş, avcılık ve balıkçılık lisanslarının yanı sıra silah dağıtılacak.

  • Avcılık için olduğu belirtilen 5 özel av tüfeği ve 5 özel pompalı tüfek yapılacak çekilişle kampanyaya katılanlara verilecek.

Cumhuriyetçi Vali'nin silah desteği

ABD Başkanı Joe Biden’ın ilk 100 gün hedeflerinden biri olan silah reformu ile ilgili attığı adımlar, Cumhuriyetçiler arasında rahatsızlık yaratıyor. ABD Temsilciler Meclisinin, silah satışında geçmiş kontrolü yapılması şartı silah lobilerine destekleriyle bilinen Cumhuriyetçilerin itirazlarına yol açmıştı. Cumhuriyetçi Vali Justice’ın aşı ödülleri arasına silahları koyması ise manidar bulunuyor.

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