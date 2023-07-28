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Dünya

ABD'de uçuşlara fırtına engeli: 730'dan fazla uçuş iptal edildi

ABD'de hava yolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle dün 730'dan fazla uçuşu iptal etti. Alınan uçuş iptalleri şehirdeki gök gürültülü fırtına uyarısının ardından yapıldı.

10:24 . 28/07/2023 Cuma
AA
730'dan fazla uçuş iptal edildi.

730'dan fazla uçuş iptal edildi.

ABD'de fırtına nedeniyle 730'dan fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi.


ABD Federal Havacılık Dairesi, kuzeydoğu eyaletlerinde ve Atlanta, Denver ve Florida'daki havalimanlarında uçuş güzergahlarının yeniden belirleneceği uyarısı yaptı.


Hava yolu şirketleri olumsuz hava koşulları nedeniyle dün 730'dan fazla uçuşu iptal etti.


New York City'deki John F. Kennedy ve Newark Liberty Uluslararası Havalimanı ile LaGuardia Havalimanı uçuş iptallerinden en çok etkilenen havalimanları olurken, John F. Kennedy Havalimanı'ndaki gecikmeler 3 saati aştı.


Uçuş iptalleri, dün öğleden sonra ve akşam için New England'dan New York eyaletinin üst kesimleri ile New York City, Philadelphia ve Washington DC yönünde gök gürültülü fırtına uyarısının ardından geldi.


#ABD
#fırtına
#uçuş
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