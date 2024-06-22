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Dünya

ABD'de Yahudi lobisine isyan: İç siyaseti para ve korkuyla dizayn ediyor

Demokrat Parti'nin etkili üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez, ABD’de siyasetçilerin Yahudi lobisinin kıskacında olduğunu, korkudan, kimsenin İsrail’i eleştirmeyi göze alamadığını belirtti. Senatör Bernie Sanders da, "Biz, demokrasi miyiz yoksa oligarşi mi" diye sordu.

Sernur Yassıkaya
04:00 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:31 - 22/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bernie Sanders
Bernie Sanders

ABD'de başkanlık ve Kongre seçimleri için süre daralırken, Washington'daki Yahudi lobisi, İsrail karşıtı siyasetçileri yarıştan düşürmek için milyonlarca dolar harcıyor. İsrail karşıtı ve Filistin yanlısı Amerikalı siyasileri hedef alan Yahudi lobisi, bu isimlerin karşısında kim varsa seçilebilmesi için büyük maddi destek sağlayarak Amerikan siyasetine doğrudan müdahalede ettiği kaydediliyor. Söz konusu müdahaleye karşı bazı siyasetçiler ise adeta isyan bayrağı açtı. ABD'nin önde gelen senatörlerinden Bernie Sanders önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajında, "Bir demokrasi miyiz yoksa oligarşi mi" sorusunu yönelttikten sonra, Amerika'daki Yahudi lobisinin çatı kuruluşu AIPAC'in, Demokrat Kongre üyesi Jamaal Bowman'a karşı yürüttüğü 14,5 milyon dolarlık karalama kampanyasına dikkati çekti. Sanders, ABD'nin bu yıkıcı lobi faaliyetlerine son vererek, kamu yararını gözeten bir siyasetin finansmanı sistemine geçmesi gerektiği çağrısında bulundu. Jamaal Bowman 7 Ekim saldırıları sonrasında ABD Kongresi'nde Gazze'de ateşkes çağrısı yapan ilk isimlerden biriydi ve bu yüzden Yahudi lobisinin hedefinde olduğu biliniyor.


KORKUYLA HAREKET EDİYORLAR

Yahudi lobisine karşı harekete geçen bir başka Amerikalı siyasi ise Demokrat Parti'nin etkili üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez oldu. X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Cortez, Yahudi lobisinin Amerikan siyasetindeki etkisine, "Kongre'de dile getirilmeyen bir sır, İsrail hükümetinin neredeyse tüm eylemlerine verilen refleksif, kör, koşulsuz oy desteğinin çoğunun gerçek bir anlaşmadan kaynaklanmamasıdır" sözleriyle dikkati çekti. Cortez, Amerikalı siyasilerin İsrail'e desteğinin korkudan olduğunu belirterek, "Vekiller (AIPAC'tan) korkuyor. Bu nedenle vicdanlarıyla oy vermiyorlar. Korkularına oy veriyorlar" sözleriyle, Kongre'nin Yahudi lobisine tutsak yapısını göz önüne serdi. Cortez bu korku tutsaklığının altında ise Yahudi lobisinin maddi şantajı olduğunu alıntıladığı bir paylaşımla göz önüne serdi. Paylaşımda, New York'ta 16. seçim bölgesi için düzenlenen kampanyalar için yapılan 23 milyonluk bağışın yüzde 61'inin AIPAC ile ilişkili Birleşik Demokrasi Projesi tarafından yapıldığı görülüyor. Harcamanın bugüne kadar yapılan en yüksek rakam olduğu da vurgulanıyor.


#ABD
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#Bernie Sanders
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