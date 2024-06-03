ABD'den 2024 Hac Kafilesi yola çıktı: Türk hacı adaylarının kutsal yolculuğu başladı

“Amerika Diyanet Merkezimizin organizasyonunda her yıl olduğu gibi bu sene de kutsal topraklara gitmek için can atan hacı adaylarımızla yola çıkıyoruz. Orada, bir nevi mahşerin provasını temsil eden dünyanın dört bir yanından farklı dil, renk ve kültürden Müslüman kardeşlerimizle buluşup haccın rükunlarını yerine getireceğiz, dünyadaki kardeşlerimiz için dualar edeceğiz”